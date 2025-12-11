Logo El Espectador
Judicial

Asesinato de patrullera Karen Pajoy: Mindefensa ofrece recompensa por responsables del crimen

La funcionaria de 21 años estaba de vacaciones en La Plata (Huila) cuando fue víctima de un ataque sicarial frente a su hijo de 4 años. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el asesinato y ofreció una recompensa de hasta COP 200 millones por información que permita encontrar a los responsables.

Redacción Judicial
11 de diciembre de 2025 - 01:57 p. m.
La funcionaria de la SIPOL, Karen Estéfany Pajoy Candela fue asesinada este martes, 9 de diciembre de 2025.
Foto: Polic
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el ataque sicarial en La Plata (Huila) en el que murió la patrullera de la Policía, Karen Estefany Pajoy Candela. A través de su cuenta en X, el ministro atribuyó el crimen a la disidencia de alias “Mordisco” y ofreció una recompensa por información que permita encontrar a los responsables.

El crimen ocurrió en la vereda Alto Cañada, en el municipio de La Plata (Huila), mientras la joven visitaba a su familia y a su hijo de 4 años. Según indicaron las autoridades, las personas que habrían cometido el asesinato se movilizaban en una motocicleta Yamaha DR azul y en una Yamaha XYZ roja. Iban armadas, vestidas de negro y con pasamontañas.

“Hasta 200 millones de pesos por información que permita la identificación y captura de los autores materiales y determinadores de este atroz crimen. Se ha ordenado el despliegue integral de inteligencia, investigación criminal y capacidades operativas para capturar a los responsables. No habrá refugio, no habrá impunidad”, escribió el ministro Sánchez junto con las líneas de denuncia.

La Policía Nacional señaló que Pajoy Candela fue abordada por los “sujetos armados mientras se desplazaba en motocicleta hacia La Plata para llevar a su hijo al jardín. Un acto de retaliación criminal que enluta a la Institución y conmueve al país”.

Por su parte el director de la Policía, el general William Rincón, rechazó de “manera categórica este acto cobarde y envío un mensaje de solidaridad y acompañamiento a su familia. Reafirmo el compromiso institucional: este crimen no quedará impune. Toda nuestra capacidad investigativa y operativa está dispuesta para identificar, ubicar y capturar a los responsables”.

Por Redacción Judicial

