Asesora de la Aerocivil renunció tras denunciar presunto acoso laboral

La funcionaria denunció haber sido víctima de presunto acoso laboral y de presiones para firmar un contrato cuya legalidad, según afirmó, había cuestionado en reiteradas oportunidades. Foto: Aerocivil

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Este viernes 3 de julio se conoció la renuncia irrevocable de una asesora de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, quien denunció haber sido víctima de presunto acoso laboral y de presiones para firmar un contrato cuya legalidad, según afirmó, había cuestionado en reiteradas oportunidades.

En una carta dirigida al director general de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, una asesora de la Dirección General de la entidad, explicó que su renuncia, con efectos a partir de este 3 de julio, obedece al “acoso laboral del que he venido siendo víctima por parte de algunos funcionarios de la entidad”.

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Asimismo, en la carta de renuncia aseguró que esos funcionarios la habrían estado constriñendo para “firmar algunos estudios previos para la contratación directa de un contrato cuya legalidad he cuestionado y dejado la respectiva trazabilidad vía correo electrónico”. Roa Ibarra explicó en la misiva que estos hechos han derivado en afectaciones a su salud mental.

En la carta, la funcionaria agradeció el aprendizaje adquirido durante su paso por la entidad. Sin embargo, aseguró que su “prioridad es mi salud mental, la cual ha venido siendo afectada en los últimos días, causa incluso de incapacidad médica reiterada, la cual ha sido notificada a la entidad”, según se lee en el documento.

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Roa Ibarra aseguró que, pese al presunto acoso laboral del que habría sido víctima en la Aeronáutica Civil, está dispuesta a colaborar en el “proceso de transición, incluyendo la entrega de la documentación, bienes y responsabilidades” que se encontraban a su cargo.

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