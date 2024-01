Así avanza el expediente en Procuraduría contra Hollman Morris por acoso laboral

Hollman Morris, subgerente de televisión de RTVC. Foto: LUIS ANGEL/ EL ESPECTADOR - LUIS ANGEL

Sigue la investigación de la Procuraduría contra el subgerente de televisión de RTVC, sistema de medios públicos, Hollman Morris, luego de recibir quejas por acoso laboral por parte de la cabeza de esa entidad, Nórida Rodríguez, y las directoras de Canal Institucional y Señal Colombia, Lina Marcela Moreno y Silvana Orlandelli, respectivamente.

Lo último que se sabe es que la Procuraduría ya escuchó al Comité de Convivencia Laboral de RTVC, con respecto al manejo que viene dando a los temas de acoso laboral denunciados allí. Este comité asegura haber escuchado la queja interna interpuesta por Lina Moreno y este viernes recibe a Silvana Orlandelli.

“De igual forma esperan citar al señor Morris, seguidamente deben crear espacios de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a la solución efectiva de las controversias”, explicó la Procuraduría.

Según explicó Lina Moreno, en una carta a Nórida Rodríguez, los presuntos malos tratos de Morris la han hecho sentir intranquila. “Cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas, generan desmotivación en el entorno laboral”, se lee en la carta dada a conocer públicamente.

Por su parte, Silvana Orlandelli, directora de Señal Colombia, aseguró que los canales de comunicación con Morris han sido “escasos y precarios”. “Pese a que se han solicitado de manera reiterada, han sido escasos y cuando se han desarrollado en las intervenciones que he realizado verbalmente en varias ocasiones fui interrumpida y los conceptos poco o nada tenidos en cuenta, la misma situación ocurre con mi equipo de trabajo”, escribió la directora.

La Procuraduría, de otro lado, conoció que sumada a la denuncia de Morris cursa otra reciente en contra de dos servidores públicos de la misma entidad, por hechos similares de acoso laboral. El órgano de control espera que se cumpla el debido proceso al interior de RTVC. De no llegar a un acuerdo entre las partes, las quejas quedarán en manos de la Procuraduría para tomar medidas disciplinarias.

