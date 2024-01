Hollman Morris se pronunció frente a las acusaciones por presunto acoso laboral

Hollman Morris, sub gerente de televisión de RTVC, fue acusado de crear un ambiente hostil. EL ESPECTADOR/LUIS ANGEL Foto: LUIS ANGEL/ EL ESPECTADOR - LUIS ANGEL

Hollman Morris, sub gerente de televisión de RTVC, recientemente se pronunció frente a las acusaciones por presunto acoso laboral que se conocieron a principios de la semana. Las cartas enviadas el 2 de enero a Nórida Rodríguez, gerente del medio público, por Lina Marcela Moreno, directora del Canal Institucional, y Silvana Orlandelli Uruburu, directora de Señal Colombia, señalan a Morris de presiones y malos tratos. En un hilo publicado en la plataforma X (antes Twitter), Morris respondió a las acusaciones y aseguró que no se le han notificado las denuncias.

“De cómo se me viola el debido proceso en este caso”, escribió Morris en la primera publicación del hilo. El sub gerente aseguró no haber tenido conocimiento de las denuncias y detalló que se enteró a través de medios de comunicación.

#ATENCIÓN ABRO HILO 🧵



De cómo se me viola el debido proceso en este caso.



1. Lo que seguramente no les dirán, es que el llamado que hace la procuraduría a @RTVCco de pedirle al 'Comité de Convivencia tomar decisiones rápidas' es lo siguiente: 👇🏼 https://t.co/PI6YM5HPlh — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) January 12, 2024

Sobre esas denuncias, Nórida Rodríguez escribió: “Desde mi llegada a la Gerencia de RTVC, he manifestado cero tolerancia a cualquier tipo de acoso. Mi oficina está abierta para tod@s los colaboradores. He dado el trámite que corresponde a las denuncias y para garantizar el debido proceso, no daré declaraciones por el momento”. Se conoció que las denuncias llegaron a la Procuraduría, que a través de X hizo un llamado al Comité de Convivencia de RTVC a “tomar decisiones rápidas”.

Morris escribió que el llamado de la Procuraduría es a seguir el debido proceso y detalló hasta el momento no tiene copia de las denuncias y que desconoce de lo que se le acusa y, por lo tanto, “no sé de qué defenderme”. “Es claro que soy juzgado ante la ‘justicia y tribunales mediáticos’ antes de que se me garantice el derecho al debido proceso. Se hacen públicas las supuestas denuncias para evidentemente NO garantizar la reserva que EXIGE la ley y llevarme al escarnio público”, escribió.

Añadió, además, que no dará declaraciones a medios, “porque no los convertiré en tribunales mediáticos, como quieren convertir este caso, precisamente para que prevalezca el espectáculo y no la justicia”.