Así frustraron inteligencia y DEA posible atentado con explosivos del Eln para elecciones

Harold Zuluaga Arroyabe, alias “Plumilla”, de 61 años, es señalado como uno de los principales fabricantes de explosivos del Eln. Gerson Hernando Flores, de 29 años, sería un presunto colaborador. Foto: Dijin

El descubrimiento de una fábrica de artefactos explosivos del Eln puso en alerta a las autoridades desde la tarde del 25 de febrero. Labores de inteligencia entre la Policía Nacional, la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) y el Ejército fueron claves para encontrar el material que presuntamente sería utilizado para cometer un atentado durante las elecciones del próximo 8 de marzo.

En la operación, liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía y con apoyo del Gaula Militar, fueron capturados Harold Zuluaga Arroyabe, alias “Plumilla”, de 61 años, señalado como uno de los principales fabricantes de explosivos del Eln, y Gerson Hernando Flores, de 29 años, presunto colaborador del grupo.

De acuerdo a labores de inteligencia de meses, alias “Plumilla” sería el encargado de producir granadas y otros artefactos para estructuras del Eln y, presuntamente, también para el frente 36 de las disidencias de las Farc. Las autoridades lo consideran una ficha clave dentro del engranaje logístico del grupo armado por su producción sistemática de armamento artesanal.

Según el expediente, contaba con un depósito clandestino con capacidad para fabricar entre 30 y 40 granadas en un periodo de tres semanas, tras recibir pedidos de estructuras armadas. Entre los elementos que elaboraba se encuentran granadas de 60 y 80 milímetros, granadas adaptables a drones y explosivos de alto poder destructivo. Además, modifica distintos tipos de armas para convertirlas en armas de mayor precisión y alcance.

El allanamiento que llevó a su captura se realizó en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, donde fueron incautados 80 contenedores metálicos para artefactos explosivos, un lanzagranadas calibre 40 milímetros, 897 cartuchos calibre 5.56 milímetros, piezas para ensamblar lanzagranadas múltiples, proveedores para pistola 9 milímetros, aproximadamente un kilo de pólvora negra y cinco kilos de precursores para explosivos.

También fueron hallados cuadernos con manuscritos de planos, una tableta digital y un computador de mesa, que ahora hace parte de las pruebas para constatar el presunto ataque que buscaba alterar el orden público durante los comicios. Según las autoridades, con los artefactos y piezas encontradas se habría podido afectar la vida de más de 800 personas.

Los dos hombres capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que avanzará en el proceso de judicialización por delitos relacionados con terrorismo, fabricación y tráfico de armas y explosivos.

