Siete disidentes de las Farc se entregaron en el Meta, entre ellos una menor reclutada

Según las autoridades, estas personas delinquían en municipios del departamento de Guviare, pero se entregaron en jurisdicción del Meta. Foto: Ministerio de Defensa

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Siete integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”, entre ellos una menor de edad que había sido reclutada de manera forzada, se entregaron a las autoridades en el departamento del Meta, tras una operación militar coordinada por tropas de la Cuarta División del Ejército. La información fue confirmada por el propio Ministerio de Defensa.

Según la información entregada desde el despacho del ministro Pedro Sánchez Suárez, estas siete personas salieron de las veredas La Paz y Salto Gloria, en el municipio de El Retorno (Guaviare), y del centro poblado de Barranquillita, en jurisdicción de Miraflores, en el mismo departamento. De allí se dirigieron a Granada (Meta), donde finalmente se entregaron.

Las autoridades señalaron que estas personas habrían recibido la orden de alias “Negro Primo” o “Doming Biojó” de cometer crímenes como extorsión, homicidios, reclutamiento de menores y amenazas contra la población civil. Ante los bombardeos que adelantan las autoridades en esa zona del país, se desvincularon de la estructura ilegal y se entregaron a las autoridades.

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¿Quiénes son los disidentes que se entregaron?

Según las autoridades, entre los disidentes que se entregaron está alias “Marlon”, jefe de comisión e integrante de la dirección de ese grupo ilegal. Su prontuario criminal indica que llevaría aproximadamente siete años vinculado al Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, al que habría ingresado en 2019 en el departamento del Caquetá. El hombre habría iniciado su vida criminal como integrante de tropa bajo el mando de alias “Danilo Alvizú”, participando en confrontaciones contra los autodenominados Comandos de Frontera.

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También está alias “Marlon”, quien habría hecho parte del anillo de seguridad de alias “Iván Mordisco” durante un período aproximado de cinco años. El hombre, dijeron las autoridades, fue guerrillero raso y en su última etapa ejerció como mando de escuadra. Para marzo de 2025, el disidente fue enviado al departamento del Guaviare por orden de “Iván Mordisco”.

Otro de los disidentes que se entregaron a las autoridades es alias “Wilson 4”, quien sería un mando medio dentro de la estructura al margen de la ley. Este hombre llevaría aproximadamente dos años vinculado al grupo ilegal. Asimismo, era considerado hombre de confianza de otra disidente conocida como alias “Yesica” o “La Morocha”.

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También se entregó alias “Esneider” o “Parche”, quien se desempeñaba como integrante del esquema de seguridad y hombre de confianza de alias “Yimi Martínez”. Para el momento de su sometimiento, ejercía como mando medio dentro de la estructura, cumpliendo funciones como jefe de escuadra. Alias “Esneider” tendría una trayectoria criminal de cerca de seis años.

Por su parte, alias “Yolanda” llevaba tres años dentro de la estructura y se desempeñaba como enfermera de la comisión, dijeron las autoridades. Según el Ministerio de Defensa, están investigando si esta mujer habría hecho parte del personal encargado de atender a los heridos en los bombardeos adelantados por la fuerza pública en las últimas semanas en esa zona del país.

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Asimismo, se entregó alias “Figura”, guerrillero raso con ocho años de actividad ilegal. Durante ese tiempo perteneció a la estructura Carolina Ramírez e hizo parte del anillo de seguridad de alias “Iván Mordisco” durante un periodo aproximado de cinco años. Por otro lado, alias “Completo” era otro guerrillero raso, que llevaba unos cuatro años al servicio de las disidencias.

Finalmente, también se entregó alias “Ximena”, una menor de edad que, al parecer, había sido reclutada por el grupo armado. Dentro de la estructura era una guerrillera rasa, que llevaba cerca de dos años en esa estructura al margen de la ley. En su caso particular, las autoridades detallaron que fue puesta a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

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