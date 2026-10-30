Así se habría gestado el supuesto soborno a una jueza para dejar libre a un extraditable

Martínez fue capturada el pasado miércoles 28 de octubre en Bogotá por haber concedido un recurso con el que fue…

La jueza Miryam Alcira Martínez enfrenta acusaciones gravísimas que la tienen con un pie en la cárcel. La Fiscalía la señala de haber aceptado un millonario soborno para dejar en libertad a un narcotraficante neerlandés pedido en extradición. En la tarde de este jueves 29 de octubre se adelantó la audiencia de medida de aseguramiento en contra de la jueza y el ente investigador presentó cómo se habría gestado el supuesto soborno.

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Martínez fue capturada el pasado miércoles 28 de octubre en Bogotá por haber concedido un recurso con el que fue dejado en libertad Jozef Marcus Hendricka Van der Voort, requerido por las autoridades de Países Bajos por delitos relacionados con el tráfico de droga. Asimismo, fuero aprehendidos un funcionario del Centro de Servicios Judiciales y una abogada, quienes estarían vinculados con los hechos que se investigan.

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Según la Fiscalía, la jueza habría aceptado un soborno de COP 1.200 millones de pesos en efectivo, de los cuales le habrían alcanzado a entregar 600, de acuerdo con una foto que tomó el propio narco neerlandés. El dinero, dice el ente investigador, fue entregado a una abogada que supuestamente hacía de enlace con la jueza.

“La Fiscalía General de la Nación investiga un posible acuerdo de 1.200 millones de pesos para favorecer con una decisión judicial a Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido con fines de extradición por narcotráfico”, dijo la Fiscalía durante la audiencia de este jueves.

En la imágenes se ven fajos de billetes de COP 100.000 marcados con la cantidad total que tendría que ser entregada a cada uno de los supuestos involucrados en el entramado. Además de las fotografía, la Fiscalía presentó audios y videos recuperados del celular del narco. Allí también encontraron conversaciones que él tenía con la abogada para, supuestamente, lograr el acuerdo ilegal con la jueza. La defensora del extranjero mencionó que para asegurar la libertad de su cliente necesitaba que el caso cayera en un juzgado en específico, el cual, según la Fiscalía, sería el de la jueza Martínez.

Cerrando su intervención, el ente investigador señaló un hecho por el que hace unos años fue investigada la misma togada. Se trata de una investigación que tuvo por haber dejado en libertad a Pedro Aguilar, líder de los camioneros y condenado por el llamado cartel de la chatarrización, en el que se habría quedado con COP 600.000 millones por camiones que nunca fueron chatarrizados.

“Se deja en libertad al líder camionero Pedro Aguilar; de acuerdo con la información, esta decisión cuestionada por parte de la jueza 77 penal municipal con función de control de garantías, una persona altamente cuestionada sobre conductas y comportamientos violentos, por supuesto graves”, dijo la fiscal del caso en la audiencia de este jueves.

Por su parte, la jueza también se manifestó en la audiencia. Ante las pruebas expuestas por la Fiscalía para pedir que fuera privada de la libertad en un centro penitenciario, Martínez dijo que esa investigación sobre el caso de Pedro Aguilar se cerró a su favor y que su hoja de vida es intachable. Asimismo, aseguró no haber cometido ningún delito y que, mientras avanza la investigación penal en su contra, que pueda permanecer privada de su libertad en su casa.

A pesar de lo expuesto, la audiencia fue suspendida hasta el próximo 5 de noviembre a las ocho de la mañana. Según el juez que lleva el caso, en esa sesión no se escuchará más a ninguna de las partes, sino que se dará lectura a la decisión que se tome en cuanto a la libertad de la jueza Martínez.

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