Así será el plan de seguridad para blindar las elecciones de segunda vuelta en Cundinamarca

Las autoridades informaron que el dispositivo contará con herramientas tecnológicas, entre ellas drones de alta resolución para monitorear zonas estratégicas y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad. Foto: EFE - Natalia Pedraza Bravo

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Más de 6.000 uniformados de la Fuerza Pública serán desplegados en Cundinamarca para garantizar la seguridad de la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio. De acuerdo con las autoridades, mas 2,3 millones de ciudadanos están habilitados para votar en este departamento.

Tras la realización del Comité de Seguimiento y Garantías Electorales, las autoridades concluyeron que no existen amenazas significativas que pongan en riesgo el desarrollo de la jornada. No obstante, anunciaron la activación de un plan de reacción inmediata para atender posibles alteraciones del orden público.

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La estrategia fue definida durante el más reciente Consejo de Seguridad Departamental y contempla la participación de la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con un esquema de vigilancia que cubrirá por tierra y aire los 116 municipios del departamento.

Las autoridades informaron que el dispositivo contará con herramientas tecnológicas, entre ellas drones de alta resolución para monitorear zonas estratégicas y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

El operativo incluye la custodia permanente del material electoral, la protección de los puestos de votación y el acompañamiento a registradores, testigos y electores en los 684 puestos habilitados en el departamento, donde funcionarán 6.916 mesas de votación.

Además, se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 8:00 a. m. del sábado previo a la jornada electoral. Desde allí, las autoridades coordinarán las acciones de prevención y respuesta junto con los alcaldes municipales y entidades del orden nacional.

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La Procuraduría Regional de Cundinamarca y la Defensoría del Pueblo realizarán seguimiento permanente al desarrollo de las votaciones, mientras que la Fiscalía Seccional de Cundinamarca dispondrá de más de 430 funcionarios, unidades de reacción inmediata y capacidades investigativas para prevenir y judicializar posibles delitos electorales.

De acuerdo con la Gobernación, el personal ya fue desplegado de manera estratégica y permanecerá conectado en tiempo real: “Contamos con el despliegue de la Fuerza Pública y de las entidades del Estado para atender cualquier eventualidad y asegurar el normal desarrollo de la jornada”, afirmó el secretario de Gobierno de Cundinamarca, el general (r) Luis Fernando Navarro Jiménez.

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