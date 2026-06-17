Mueren cinco presuntos disidentes señalados por el ataque terrorista en Cajibío (Cauca) Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN

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Cinco presuntos integrantes del frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc de alias “Iván Mordisco”, murieron durante una operación militar desarrollada por las Fuerzas Militares en Cauca.

De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, estas personas harían parte del grupo criminal señalada de ejecutar el atentado terrorista ocurrido en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), que dejo 21 víctimas mortales y 45 heridos. El ataque fue de los 26 registrados el pasado 24 y 25 de abril en Cauca y Valle del Cauca.

Este resultado, según las autoridades, se dio tras labores de inteligencia y la información obtenida de algunos jefes de las disidencias, que permitieron ubicar a esta comisión armada en el sector de La Gallera, zona rural del municipio de El Tambo (Cauca), donde se desarrollaron intensos combates.

El Ejército señaló esta estructura ilegal también estaría involucrada en el hurto de vehículos sobre la vía Panamericana y en el uso de drones cargados con explosivos en distintos ataques contra la fuerza pública y población civil en municipios de Cauca.

Asimimo, este grupo sería responsable del desplazamiento forzado de comunidades para despojarlas de sus tierras y utilizarlas para el sostenimiento de la organización, así como del reclutamiento de menores de edad.

Entre las actividades atribuidas a esta comisión también figuran el robo de camionetas y maquinaria amarilla empleada en las obras de ampliación de la vía Panamericana, elementos que posteriormente habrían sido utilizados para la ejecución de atentados terroristas.

La muerte de estos presuntos disidentes de las Farc, de acuerdo con las Fuerzas Militares, representa un golpe estratégico contra las redes logísticas y armadas de la estructura que estarían vinculados con ataques con drones en zonas rurales de Jamundí (Valle del Cauca), y de los municipios caucanos de Morales, Buenos Aires y Suárez. En este último, ocho habitantes, entre ellos siete menores de edad, resultaron heridos tras la caída de explosivos lanzados desde drones.

Durante la operación, las autoridades incautaron ocho fusiles, una ametralladora, munición y otro material de guerra que, al parecer, pertenecía a los presuntos integrantes. El armamento quedó a disposición de las autoridades competentes.

“Este resultado afecta directamente las capacidades terroristas y logísticas de esta estructura criminal, responsable además de ataques con drones explosivos, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y acciones contra la población civil”, señaló el comandantes de las Fuerzas Militares en su cuenta de X.

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