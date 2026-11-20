Según la denuncia, el ataque sucedió en la doble calzada Popayán – Santander de Quilichao de la Vía Panamericana, específicamente a la altura del sector de El Cairo, en el municipio de Cajibío. El atentado provocó un incendio en la zona donde se coordinan las actividades de…

La Concesionaria Nuevo Cauca SAS teme por la seguridad de sus trabajadores en Cajibío (Cauca) luego de que fueran atacados este viernes, 20 de noviembre, por hombres encapuchados que lanzaron artefactos y bombas incendiarias contra el centro de operaciones de construcción.

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Según la denuncia, el ataque sucedió en la doble calzada Popayán – Santander de Quilichao de la Vía Panamericana, específicamente a la altura del sector de El Cairo, en el municipio de Cajibío. El atentado provocó un incendio en la zona donde se coordinan las actividades de la obra que adelanta la concesionaria vial, pues las bombas cayeron sobre el área de bodega del campamento.

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Los organismos de socorro se desplazaron hasta el sector para contener el incendio y verificar las afectaciones. Por su parte, la Concesionaria Nuevo Cauca SAS emitió un comunicado en rechazo de los ataques que ponen en riesgo a los trabajadores que adelantan el proyecto de la Doble Calzada. La empresa señaló que son en su mayoría ciudadanos caucanos que laboran en esa infraestructura vial.

En ese sentido, la concesionaria le pidió a las autoridades mayor seguridad para respaldar el proyecto, así como al persona, la maquinaria y la infraestructura. Asimismo, solicitaron al gobierno las garantías para continuar con el proyecto en el territorio.

“Nuestro único propósito es aportar al desarrollo económico, social y vial de la región, mejorando la movilidad, la seguridad en las vías y las oportunidades para todas las comunidades del departamento del Cauca”, señaló la compañía.

Y agregó: “Solicitamos garantías para continuar operando en paz y pedimos que se nos permita seguir trabajando por el bienestar de todos los habitantes de la región”.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, también se pronuncio frente al ataque y solicitó al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública fortalecer los dispositivos de seguridad para continuar con el proyecto.

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