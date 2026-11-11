Atacan con drones y explosivos el peaje de Mondomo, Cauca

Según el reporte de las autoridades, de manera preliminar no se registran daños a la estructura física del peaje y tampoco hay heridos. Sin embargo, el hecho generó zozobra y miedo entre los viajeros…

La vía Panamericana fue escenario de un nuevo ataque por parte de grupos armados ilegales que lanzaron explosivos contra el peaje de Mondomo (Cauca). Hacia el mediodía de este miércoles, 11 de noviembre, se reportó el atentado que habría sido ejecutado a través de drones sobre la vereda Cachimbal, en la vía entre Popayán y Santander de Quilichao.

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Según el reporte de las autoridades, de manera preliminar no se registran daños a la estructura física del peaje y tampoco hay heridos. Sin embargo, el hecho generó zozobra y miedo entre los viajeros y los trabajadores del lugar. Debido a que el ataque se realizó desde drones, las patrullas de la Policía en tierra no pudieron reaccionar al atentado, pero desplegaron un dispositivo de seguridad en todo el sector y descartar explosivos.

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De manera preventiva, la vía Panamericana fue cerrada mientras se realizaba la inspección y se lograra garantizar las condiciones para continuar con el tránsito de vehículos por esta zona. Las autoridades atribuyen el hecho inicialmente a las disidencias de las Farc: la estructura Jaime Martínez y Dagoberto Ramos que tienen presencia en Santander de Quilichao, Caldono, Toribío y Buenos Aires.

Los ataques con drones representan para el país una amenaza que no se ha podido frenar. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en 2024 se registraron 119 ataques; en 2025 ocurrieron 277 y este año, con corte al 2 de noviembre, van 351. Además, según esta misma organización, la fuerza pública ha sido el principal objetivo de estos ataques, con 401 heridos y 24 muertos entre 2024 y el pasado 8 de octubre. En este mismo periodo, las afectaciones a civiles, que quedan en medio del conflicto entre los grupos armados y el Estado, registran 55 heridos y seis asesinados.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que ya puso en marcha un plan de choque para dotar a las tropas con “medios reales para contrarrestar esta amenaza”. En esa vía, el ministro de Defensa, confirmó que se está estructurando un Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) para garantizar su financiación y una ley para controlar la importación y el uso de drones.

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