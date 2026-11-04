Según la información preliminar, los responsables se movilizaban en una motocicleta roja, en sentido Media…

La institución señaló que el hecho ocurrió hacia las 3:45 a. m., a la altura del kilómetro 36+500, en jurisdicción del municipio de Yotoco, donde “se registró la afectación de la infraestructura del peaje”.

Un ataque con explosivo dejó daños materiales en el peaje de Media Canoa, ubicado en la vía Cali–Media Canoa, durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre. De acuerdo con la Policía Nacional, no hay personas lesionadas.

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Atacan con explosivo peaje en Valle del Cauca: Policía confirma que no hay heridos

Según la información preliminar, los responsables se movilizaban en una motocicleta roja, en sentido Media Canoa–Yumbo. Desde ese vehículo “habrían lanzado un artefacto explosivo contra las instalaciones del peaje”, precisó el comunicado.

El ataque causó “daños materiales en la estructura superior” y afectó dos de los carriles del peaje.

El reporte oficial señala que “no se reportan personas lesionadas”. Hasta el momento, no se han informado capturas ni se conoce la identidad de los autores materiales. Sin embargo, en la zona hacen presencia bandas delincuenciales y disidencias de las Farc.

La Policía aseguró que, una vez conocido el caso, adelanta “las acciones correspondientes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, además de identificar y ubicar a los responsables. También anunció que buscará “fortalecer las medidas de seguridad en este corredor vial”.

En su pronunciamiento, la entidad rechazó lo sucedido y lo calificó como un hecho “que pone en riesgo la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos”. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) también rechazó el ataque y difundió una imagen del peaje horas después de la explosión. En ella se observa que trozos del techo y astillas de madera bloquean el paso por dos carriles.

En las imágenes se observa que el ataque causó “daños materiales en la estructura superior” y afectó dos de los carriles del peaje. Foto: ANI

La Policía pidió a quienes tengan información que contribuya a esclarecer el caso comunicarse con la línea de emergencia 123, la línea antiterrorista 107 o el número 314 358 7212. La institución indicó que se garantiza la “absoluta reserva” de quienes aporten datos.

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