Las minigranjas afectadas son propiedad de la empresa Evolti, que dio a conocer que los lugares afectados fueron las minigranjas Delta 1 y Delta 2, ubicadas en El Remolino, en el…

Un nuevo ataque con drones ocurrió en Nariño. Esta vez, en el municipio de Taminango, en donde dos minigranjas solares fueron el blanco de los explosivos. Según la información que se tiene hasta el momento, ninguna personas resultó herida por las detonaciones y se adelantan las investigaciones por el caso. Las primeras versiones señalan a las disidencias de las Farc.

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Las minigranjas afectadas son propiedad de la empresa Evolti, que dio a conocer que los lugares afectados fueron las minigranjas Delta 1 y Delta 2, ubicadas en El Remolino, en el municipio de Taminango (Nariño). Según la empresa, las explosiones ocasionaron "daños materiales en la infraestructura".

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Asimismo, la empresa resaltó que "este hecho ocurre menos de un mes después del atentado contra nuestra minigranja solar NAOS 3, ubicada en la misma zona, el pasado 29 de octubre". Agregaron que "estos nuevos hechos nos generan una profunda preocupación por las condiciones de seguridad para desarrollar proyectos de generación de energía en el país".

En su comunicado, Evolti rechazó el acto de violencia y estos proyectos representan "inversión, generación de empleo y oportunidades para las comunidades. Por eso, los ataques contra esta infraestructura trascienden los daños materiales: también afectan la confianza, el desarrollo de los territorios y las oportunidades que se construyen alrededor de la energía renovable".

Según explicaron, el hecho ya fue puesto en conocimiento de las autoridades e hicieron un llamado al Gobierno Nacional "para que tome cartas en el asunto: dos atentados en menos de un mes muestran que no se trata de hechos aislados". Agregaron que "es necesario adoptar medidas concretas e inmediatas que protejan a las personas, a las empresas y a la infraestructura energética del país, y avanzar en las investigaciones".

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