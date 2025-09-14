No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Ataque a estación de Policía en Cajibío (Cauca) dejó un patrullero muerto y otros cuatro heridos

Las autoridades señalaron como responsable a las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”. En los hechos murió el patrullero David Fabián Rodríguez Navarro.

Redacción Judicial
14 de septiembre de 2025 - 05:44 p. m.
El patrullero David Fabián Rodríguez Navarro perdió la vida durante el ataque.
El patrullero David Fabián Rodríguez Navarro perdió la vida durante el ataque.
Foto: Policía
En un ataque atribuido a hombres de la disidencia de las Farc al mando de “Iván Mordisco” contra la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío (Cauca) murió el patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y otros cuatro uniformados quedaron heridos.

Los hechos se registraron en la mañana de este 14 de septiembre y, según los primeros reporteros, el grupo armado ilegal utilizó disparos de fusil y drones con explosivos. El director de la Policía, el general Carlos Triana, expresó su rechazo a lo sucedido.

“Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado contra la subestación de Policía de El Carmelo (Cauca), que segó la vida de nuestro patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y dejó heridos a otros cuatro uniformados”, escribió Triana en redes sociales.

El alto oficial agregó: “Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que tanto daño le hacen. ¡No habrá refugio para estos asesinos!“.

Por Redacción Judicial

