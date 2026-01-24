Ataque armado contra una base militar en Anorí (Antioquia): no hay personas heridas

Videos en redes sociales muestran el momento exacto del intercambio de disparos entre al menos dos hombres armados y los uniformados que estaban en la base militar. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un fuerte hostigamiento contra una base militar se registró en la tarde de este sábado 24 de enero en el municipio de Anorí (Antioquia). Según la información preliminar entregada por las autoridades, el hecho no dejó civiles ni uniformados heridos, pero hay despliegue de seguridad para mantener el orden público en esa población.

Hasta el momento se sabe que dos hombres armados habrían llegado hasta la zona en la que se encuentra la unidad militar, en ese municipio del nordeste de Antioquia, y abrieron fuego de forma indiscriminada en contra de la base. Los uniformados que estaban allí respondieron de inmediato y hubo intercambio de disparos durante varios minutos.

Lea también: ¿Quién es el general (r) José Luis Ramírez, nuevo director del CTI de la Fiscalía?

Videos en redes sociales muestran también los momentos de angustia que vivieron los habitantes de Anorí, al escuchar el fuego cruzado entre uniformados y los hombres armados. Una de las grabaciones muestra cómo varios vehículos que transitaban por una vía se ven en la obligación de devolverse al presenciar el hostigamiento a la fuerza pública.

Aunque las autoridades aún no han confirmado quién estaría detrás de este hostigamiento armado, las versiones preliminares señalan que podrían ser integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba”. Ese grupo al margen de la ley tiene una importante influencia en regiones de Antioquia como el nordeste.

Le puede interesar: Capturan a alias “Pirulo”, señalado de ser traficante de armas de las disidencias en Cauca

Pero, además de ese grupo ilegal, las autoridades también han dicho que allí tienen influencia otras estructuras al margen de la ley, como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo. Estas organizaciones criminales se disputan el control territorial y el dominio de activos claves como los corredores estratégicos para el tráfico de armas y de drogas.

Cerca de Anorí, en el vecino municipio de Amalfi, fue donde se perpetró un sangriento ataque contra hombres de la Policía que adelantaban labores de erradicación de cultivos de uso ilícito el 21 de agosto de 2025. El helicóptero en el que se transportaban fue derribado, al parecer con drones cargados con explosivos. El hecho dejó una cifra de 13 uniformados muertos.

Más contenido: Me salvé de milagro: el paciente que casi se muere por consumir Dololed

Ese ataque se presentó justo en los límites entre Amalfi y Anorí, en una vereda llamada Los Toros. Aunque inicialmente las autoridades señalaron a las disidencias de “Calarcá Córdoba” como responsables de ese ataque, después el Eln se atribuyó la autoría en el hecho. Por medio de un comunicado, esa guerrilla calificó el sangriento hecho como una de sus “victorias”.

Por el momento, las autoridades mantienen desplegadas sus capacidades en todo el municipio de Anorí para mantener las condiciones de seguridad y orden público. El hecho ocurre solo dos días después de que en el mismo municipio la activación de un campo minado, al parecer del Eln, dejara a tres soldados gravemente heridos. Uno de los uniformados perdió ambas piernas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.