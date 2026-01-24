Capturan a alias “Pirulo”, señalado de ser traficante de armas de las disidencias en Cauca

Alias "Pirulo" tendría una amplia influencia sobre el control de corredores para el tráfico de armas y de drogas en Cauca. Foto: Ejército

Las autoridades dieron un nuevo golpe a las disidencias de “Iván Mordisco” en el departamento del Cauca. En la tarde de este 21 de enero se confirmó la captura de dos personas, una de ellas identificada como Cristian Ipia Ipia y conocida como alias “Pirulo”. Este hombre es señalado por las autoridades como el tercero al mando de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz.

Según la información entregada por el Ejército, la captura de alias “Pirulo” se dio durante una operación militar adelantada en la vereda El Palo, ubicada en la vía que conecta a los municipios de Caloto y Corinto (Cauca). “Unidades militares ejecutaban una tarea táctica de bloqueo como parte de una operación ofensiva, logrando la captura de los dos sujetos”, indicaron.

Además de la captura de “Pirulo” y otro presunto disidente de las Farc, las autoridades incautaron dos fusiles AK-47, una pistola, proveedores para armamento de corto y largo alcance y un equipo de comunicaciones. Todo este material, así como las dos personas detenidas, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, para su judicialización.

El Ejército señaló que parte de la acción criminal de alias “Pirulo” se concentraba en los municipios de Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Toribío. Allí, su rol principal sería el de coordinar el tráfico de armas para las disidencias de las Farc, manejar los corredores estratégicos para el negocio del narcotráfico y adelantar acciones de intimidación de la población civil.

¿Quién es alias “Pirulo”?

Según la información entregada por el Ejército, Cristian Ipia Ipiao o alias “Pirulo”, es un hombre con al menos nueve años en las filas de grupos al margen de la ley, puntualmente en la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. Información de inteligencia militar señala que empezó como guerrillero raso y ganó un rol relevante dentro de la estructura ilegal.

De ese primer rol dentro de las disidencias pasó a ser jefe de escuadra y luego jefe de comisión del grupo armado. El Ejército indicó que era el tercer hombre con más poder dentro de ese grupo al margen de la ley, hasta el momento de su captura. Tendría poder directo para la coordinación de actividades armadas, logísticas, narcotráfico y de control territorial de las disidencias.

Las autoridades anotaron también que entre los meses de julio y octubre de 2025 en Cauca se ejecutaron múltiples acciones por orden de alias “Pirulo”. Entre ellas, “labores de inteligencia delictiva, vigilancia ilegal a la fuerza pública, desplazamientos armados, uso de drones con fines criminales y la estructuración de acciones terroristas contra las tropas”.

Todos estos hechos, según el Ejército, “provocaron zozobra, restricciones a la movilidad y temor entre la población civil del norte y oriente del departamento del Cauca”. El único objetivo sería perpetrar el control ilegal de las disidencias en esa región del país. Los capturados ahora serán presentados ante un juez de control de garantías para iniciar el proceso penal en su contra.

