¿Quién es el general (r) José Luis Ramírez, nuevo director del CTI de la Fiscalía?

Una resolución con fecha del 21 de enero de 2026 hizo oficial el nombramiento del general en retiro José Luis Ramírez Hinestroza como nuevo director ejecutivo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. El nombramiento del exoficial es la cuarta movida de personal que ocurre al interior del ente investigador en lo que va de este año.

El documento, firmado por Alejandro Giraldo López, director ejecutivo de la Fiscalía, oficializó el ingreso del general (r) Ramírez Hinestroza a la planta de personal del búnker. Reemplazará a Fabián Andrés Ordóñez Tacué, quien estuvo en ese cargo hasta el pasado 20 de enero, un día después de que se conociera la noticia de su renuncia al ente investigador.

El oficial retirado es la tercera persona que dirige el CTI desde la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía General de la Nación, el 22 de marzo de 2024. El primero fue Henry Arturo Cruz Vega, quien se posesionó el 4 de abril de 2024 y renunció luego por motivos personales. Lo sucedió Fabián Andrés Ordóñez Tacué, quien estuvo en el cargo hasta esta semana.

El nombramiento del general (r) Ramírez Hinestroza se da en el mismo mes en el que la Fiscalía hizo cambios en su Dirección de Asuntos Internacionales, la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico y la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Todos, cargos importantes y que adelantan trabajos claves para el equipo de la fiscal Camargo.

¿Quién es el general (r) José Luis Ramírez Hinestroza?

El general (r) Ramírez Hinestroza, ahora director del CTI de la Fiscalía, es un oficial de la Policía con una amplia carrera en asuntos de investigación criminal. Especialista en seguridad, con más de 30 años de trayectoria en gestión institucional y dirección estratégica, como se lee en su recién creado perfil de la página oficial de la Fiscalía General de la Nación.

De los cargos que se destacan en su carrera como oficial de la Policía, está el rol de director de Investigación Criminal e Interpol. Allí trabajó en planes de fortalecimiento de acciones contra el crimen organizado, “liderando actividades de policía judicial y la administración de información estratégica para la lucha contra la criminalidad”, dice en su perfil de la Fiscalía.

Además, fue director de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antiguamente conocida como Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Estuvo al frente del control del orden público durante movilizaciones y manifestaciones públicas. Lideró la transformación de esa unidad de acción policial en una de diálogo ciudadano tras las manifestaciones y hechos violentos del año 2020.

Además, fue jefe nacional del Servicio de Policía, un cargo clave en el cual tuvo en sus manos la obligación de planificar, dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento y la prestación de los servicios de vigilancia, seguridad y convivencia ciudadana en todo el país. Un rol en el que también dirigió la implementación del nuevo modelo del servicio de policía, orientado a las personas y enfocado en el territorio.

De igual forma, dirigió la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) y fue comandante de la Policía en el departamento del Quindío. Desde el año 2025 está fuera de la institución. Dejó el uniforme por línea de mando, tras el reintegro del mayor general Carlos Fernando Triana, quien asumió la Dirección General de la Policía el 14 de febrero del año anterior.

