Ataque con dron a estación de Policía en Cauca deja tres uniformados heridos

Las autoridades atribuyen el ataque a la estación de El Bordo a las disidencias de las Farc. Foto: Óscar Pérez

Un ataque con dron cargado de explosivos fue dirigido a las 4:50 p.m. de este domingo 31 de agosto contra la Estación de Policía de El Bordo, cabecera municipal de Patía, en Cauca. El hecho dejó como saldo tres uniformados heridos.

De acuerdo con las primeras informaciones, hombres armados habrían activado el artefacto desde un punto cercano, impactando directamente las instalaciones policiales. Entre tanto, unidades del Ejército y la Policía adelantan operaciones de seguridad en la zona para ubicar a los responsables y prevenir nuevos ataques.

Los uniformados heridos por esquirlas fueron trasladados al centro hospitalario del municipio, donde reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro. Las autoridades atribuyen el ataque a las disidencias de las Farc.

El pasado 26 de agosto, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante el riesgo de confrontaciones armadas en los municipios de Patía y El Tambo, en el departamento de Cauca. La entidad advirtió a la presencia del frente Carlos Patiño, perteneciente al Bloque Occidental “Jacobo Arenas” de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, así como en el posible ingreso de estructuras del ELN, entre ellas la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y células urbanas de esa organización.

De acuerdo con la entidad, la situación compromete la seguridad de 12 corregimientos y cuatro consejos comunitarios en Patía, entre los que se encuentran Brisas, Sachamates, Don Alonso, La Fonda, Santa Cruz, El Hoyo, La Mesa y Santa Rosa Baja, además de comunidades afros como El Samán y La Nueva Esperanza. En el municipio de El Tambo, la alerta se focaliza en el corregimiento El Cabuyal y sus ocho veredas, incluyendo La Pedregosa, Navarro y Ciprés Pueblo Nuevo.

La Defensoría explicó que esta zona de Cauca se ha convertido en un enclave estratégico para los grupos armados ilegales por su conexión con el Macizo Colombiano, el cañón del Micay y los corredores de movilidad hacia el Pacífico y Nariño, lo que la convierte en una región altamente disputada y con fuerte presión sobre la población civil.

