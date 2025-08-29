Capturan a “Pantera”, líder de finanzas de las disidencias de “Mordisco” en Caquetá

Luis Alfonso Delgado Guevara, alias “Pantera”, era considerado uno de los principales articuladores de la estructura Rodrigo Cadete. Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Alfonso Delgado Guevara, alias “Pantera”, señalado como segundo líder de la comisión de finanzas del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de “Iván Mordisco”, fue capturado en zona rural de San Vicente Del Caguán (Caquetá). El operativo se coordinó entre la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

La captura se produjo tras varios días de seguimiento, cuando alias “Pantera” se desplazaba hacia un negocio de pesaje de ganado que utilizaba para encubrir sus movimientos. Según las autoridades, “fue interceptado de manera precisa y sin que tuviera oportunidad de reaccionar”.

Bajo órdenes de alias “Albeiro Ramírez” o “Conejo”, el capturado era considerado uno de los principales articuladores de la estructura Rodrigo Cadete. Se le atribuye la planeación de extorsiones contra ganaderos, comerciantes y transportadores, la adquisición y distribución de armas, así como la coordinación de hostigamientos a la fuerza pública y a la población civil en zonas rurales de Cartagena del Chairá y La Montañita. También ejercía control ilegal sobre yacimientos mineros y recursos derivados del narcotráfico.

Lea: La guerra contra “Mordisco” y la retención de militares que enfrenta al Estado con civiles

Alias “Pantera” era requerido por la Fiscalía 10 de la Unidad Especial de Investigación (UEI) por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir, homicidio de un líder social, uso indebido de uniformes e insignias, y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Además, participó en acciones criminales que incluyeron homicidios de líderes sociales, restricciones a la movilidad de comunidades rurales y la instalación de propaganda armada en municipios como El Paujil y La Montañita.

De acuerdo con la investigación, también utilizaba panfletos para citar a comerciantes y ganaderos, a quienes obligaba a pagar extorsiones bajo la amenaza de represalias, consolidando un esquema sistemático de intimidación y control social.

El comandante de la Décima Segunda Brigada, el brigadier general Sergio Armando Guzmán, destacó que alias “Pantera” “hace parte de una estructura armada, por lo tanto dentro de su organización son varios los cabecillas que están ya priorizados y judicializados y hacen parte de los carteles de los más buscados del departamento del Caquetá”.

También resaltó que “alias ‘Pantera’ hace parte de uno de los carteles de los más buscados, priorizados por nuestro Ministerio de Defensa dentro del Plan” 027 Themis, estrategia de la cartera de defensa para debilitar a los grupos armados ilegales en el sur del país.

Últimos operativos contra la disidencia de “Iván Mordisco”

El presidente Gustavo Petro anunció el pasado 22 de agosto la captura de Luis Hernando Vera Fernández, alias “Mono Luis”, hermano de “Iván Mordisco”. Según las autoridades, era el encargado de coordinar las finanzas ilícitas, actividades de narcotráfico y logística de la organización criminal que lidera su hermano.

Dos días después, el 24 de agosto, tropas del Ejército desarrollaron operaciones militares en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno (Guaviare), en las que murió Willinton Vanegas Leyva, alias “Dumar”, jefe de la estructura Martín Villa y cuarto mando del bloque Jacobo Arenas. Tras ese operativo, la comunidad retuvo a 33 militares durante cuatro días, en medio de tensiones por la confrontación armada.

En contexto: Liberan a los 33 soldados retenidos por comunidad en Guaviare

En la madrugada del miércoles 27 de agosto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó la entrega voluntaria de alias “Kevin”, líder de la estructura Carlos Patiño en el Cauca y enlace directo de “Iván Mordisco”. Su sometimiento se produjo en el marco de la Operación Perseo 2, que adelantan las Fuerzas Militares en el Cañón del Micay (Cauca).

El ministro de Defensa señaló que el círculo cercado de Iván Mordisco “cada vez se derrumba más: la captura de su hermano, alias ‘Mono Luis’, el abatimiento de alias ‘Libardo’ y alias ‘Cholinga’ en Cauca, y ahora la neutralización de ‘Dumar’ o ‘Chito’, confirman que estamos avanzando en desarticular por completo su grupo criminal”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.