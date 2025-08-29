No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc en Cauca y Valle del Cauca

En las últimas horas, el Ejército Nacional informó sobre dos operaciones contra las disidencias de las Farc, en las que se logró rescatar a un civil que estaba siendo víctima de secuestro. Hay también información sobre retenes ilegales y acciones armadas por parte del grupo al margen de la ley.

Redacción Judicial
29 de agosto de 2025 - 10:50 p. m.
En una de las operaciones adelantadas por tropas del Ejército, se encontró un vehículo que estaba siendo incinerado; dentro de él había tres personas.
En una de las operaciones adelantadas por tropas del Ejército, se encontró un vehículo que estaba siendo incinerado; dentro de él había tres personas.
Foto: Ejército Nacional
Un retén ilegal de las disidencias de las Farc, puntualmente de la estructura Dagoberto Ramos, fue desmontado mediante una operación coordinada por tropas del Ejército Nacional sobre la vía Panamericana, en la vereda Jebalá, del municipio de Totoró (Cauca). Así lo informaron desde las Fuerzas Militares, este viernes 29 de agosto.

Según las autoridades, durante la operación se produjo un combate entre uniformados y presuntos integrantes de las disidencias, quienes habrían intentado huir. Sin embargo, las autoridades capturaron a un miembro de ese grupo, que posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Lea: Ejército confirmó la desaparición de un civil, en medio de la retención de militares en Guaviare

“En el lugar de los hechos se logró encontrar un vehículo que estaba siendo incinerado; dentro de él había tres personas. Esto es material de investigación”, aseguró el brigadier general Alirio Aponte Sepúlveda, comandante de la Vigésima Novena Brigada del Ejército.

Durante la operación también fue rescatado el conductor de un furgón que habría sido víctima de un intento de secuestro. Además, las autoridades recuperaron otro vehículo e incautaron tres armas largas, una pistola, 129 cartuchos de diversos calibres, dos artefactos explosivos y material de intendencia perteneciente al grupo armado ilegal.

Le puede interesar: Capturan a estadounidense acusado de explotación sexual de menores en Medellín

Las autoridades también informaron que el Ejército sostuvo combates con las disidencias de las Farc en la vereda La Primavera, zona rural del municipio de Pradera (Valle del Cauca). Los hombres armados con los que se enfrentaron las tropas también harían parte de la estructura Dagoberto Ramos.

Según las autoridades, durante la operación los uniformados recuperaron “una posición estratégica, logrando así la protección de la población en el sector”. Además, en su huida, los disidentes habrían abandonado un fusil, proveedores, municiones, víveres, seis equipos de campaña y material de intendencia, elementos que fueron incautados por los uniformados.

La arremetida de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país se ha recrudecido durante las últimas semanas. Especialmente después del atentado con un camión bomba, el pasado 21 de agosto, a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, de Cali (Valle del Cauca). Tras ese hecho, que dejó a siete civiles muertos y más de 70 heridos, el Gobierno Nacional ordenó reforzar la presencia militar entre el sur del Valle y el norte del Cauca, a fin de cortarle el paso a los grupos armados que operan en la región.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

