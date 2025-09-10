Ataque con dron del ELN dejó dos soldados muertos y cuatro heridos en sur de Bolívar

Los soldados pertenecían a las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres 8 del Ejército. Foto: Ejército

En un nuevo hecho de violencia en sur de Bolívar, dos soldados profesionales perdieron la vida y cuatro más resultaron heridos luego de un ataque con explosivos perpetrado por el Ejército al grupo ELN. El hecho ocurrió el martes 9 de septiembre en la vereda San Isidro, en límites entre los municipios de Santa Rosa y Morales.

De acuerdo con información oficial del Comando de la Décima Novena Brigada, las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres 8 fueron blanco de un artefacto explosivo improvisado lanzado desde un dron en medio de operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Las soldado muertos fueron Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, oriundos de Oporapa y Tello, en el departamento del Huila. Pese a la atención de los enfermeros de combate, ambos fallecieron en el lugar. Las Fuerzas Militares confirmaron que cuatro uniformados más sufrieron heridas por esquirlas y reciben atención médica.

El Ejército Nacional condenó el ataque, al que calificó como un acto “infame” y una “grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”. Asimismo, expresó condolencias a las familias de los militares fallecidos y aseguró que un equipo interdisciplinario brinda acompañamiento psicosocial, jurídico y espiritual a sus allegados.

Otro soldado muerto en Norte de Santander

Asimismo, el Ejército confirmó la muerte de un tercer soldado la tarde del 9 de septiembre. Se trata de Yamid Araque Cely, militar profesional oriundo de Floresta (Boyacá), quien perdió la vida en medio de combates con integrantes del ELN en zona rural de Tibú (Norte de Santander).

De acuerdo con el Comando de la Segunda División, los hechos ocurrieron en la vereda Las Delicias, donde tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano adelantaban operaciones de control territorial para contrarrestar las confrontaciones entre grupos armados organizados en la región del Catatumbo.

En el enfrentamiento participaron miembros del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, que atacaron a las unidades militares desplegadas en la zona. El Ejército Nacional lamentó la muerte del uniformado y expresó sus condolencias a los familiares.

“Las operaciones militares contra este grupo armado organizado continúan en la zona, con el propósito de contrarrestar sus acciones criminales y garantizar la seguridad de las comunidades del departamento de Norte de Santander”, agregó la institución.

