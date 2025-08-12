Ataque con drones deja tres militares muertos y cuatro heridos en Buenaventura

Los militares muertos fueron identificados como el sargento segundo Wilmar Rivas Moreno y los soldados profesionales Andrés Estrada Muñoz y Darío Estrada Pacheco. Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ataque con drones cargados con explosivos improvisados causó la muerte de tres integrantes de la Fuerza Pública y dejó a otros cuatro heridos en el sector de Pastico, margen del río Naya, en Buenaventura (Valle del Cauca). El hecho ocurrió durante una operación de control territorial adelantada por el Ejército Nacional y la Armada de Colombia.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque sería responsabilidad de la estructura Jaime Martínez de las disidencias al mando de Iván Mordisco. Los artefactos fueron lanzados contra un puesto de control fluvial en el que se encontraban tropas del Batallón de Infantería N.56 y personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.24, adscritos a la Fuerza Naval del Pacífico.

Los militares muertos fueron identificados como el sargento segundo Wilmar Rivas Moreno y los soldados profesionales Darío Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz. Los heridos —dos soldados profesionales y dos infantes de marina— recibieron atención médica en centros hospitalarios de Buenaventura.

Lea: Estos son los dos nuevos generales de la Policía Nacional

El Comando de la Tercera División del Ejército informó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía seccional Buenaventura asumió las diligencias judiciales correspondientes para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables.

La institución lamentó la muerte de los uniformados y aseguró que un equipo especializado de la Dirección de Familia del Ejército fue asignado para acompañar a los familiares de las víctimas. “Extendemos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus familias y allegados. Un equipo especializado de la Dirección de Familia del Ejército Nacional ha sido dispuesto para acompañarlos y brindarles el apoyo necesario en este difícil momento”, expresó el Ejército.

Le recomendamos: Filtran número personal del ministro de Defensa y se desatan amenazas y ciberataques

La institución anunció que “intensificarán las operaciones ofensivas en la zona con el objetivo de ubicar, judicializar y capturar a los responsables de este acto criminal, al tiempo que se reforzarán los dispositivos de seguridad para salvaguardar la vida, la tranquilidad y la libertad de las comunidades del litoral pacífico caucano y vallecaucano”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.