Ataque con dron del Eln en sur de Bolívar deja un soldado muerto y siete heridos

El soldado Jhon Redondo Jiménez murió mientras era evacuado hacia un hospital de Bucaramanga. Foto: Ejército

Un nuevo ataque con explosivos lanzados desde un dron dejó un soldado muerto y siete más heridos el 14 de agosto de 2025. El hecho, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (Eln), se registró en la vereda La Pradera, municipio de Santa Rosa del Sur, mientras tropas del Batallón de Selva 48 adelantaban operaciones militares dentro del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

El soldado muerto fue identificado como Jhon Redondo Jiménez, quien, según el reporte oficial, murió mientras era evacuado hacia un hospital de Bucaramanga, pese a la atención inicial de enfermeros de combate y personal médico. Los heridos, todos con lesiones leves por esquirlas, recibieron atención inmediata en la zona y fueron trasladados para su recuperación.

“Tras este ataque, las unidades militares desplegaron maniobras ofensivas adicionales para asegurar el sector y determinar la ubicación de cuatro militares más que integraban el dispositivo de seguridad en la zona”, informó la institución. La Décima Novena Brigada calificó el ataque como un acto terrorista y una grave violación a los derechos humanos.

En un comunicado, el Ejército envió un mensaje de condolencias a la familia, amigos y compañeros de Redondo Jiménez, resaltando su compromiso con la defensa y seguridad de Colombia. Asimismo, informó que un equipo interdisciplinario brinda acompañamiento psicosocial, jurídico y espiritual a sus allegados.

El sur de Bolívar continúa siendo una de las zonas más golpeadas por la disputa territorial de grupos ilegales como el Eln y el Clan del Golfo. El conflicto, que lleva varios años, se concentra en un corredor estratégico que enlaza el Magdalena Medio con el Catatumbo, en Norte de Santander, y se prolonga hasta la frontera colombo-venezolana. Durante 2025, los choques armados se han recrudecido por el control de actividades ilícitas, especialmente la explotación de oro, considerada una de las mayores fuentes de financiación del Eln en esta zona del país.

Ante la guerra por el control territorial, se ha desatado una de las crisis humanitarias más graves que ha vivido el departamento en los últimos años. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos 1.200 personas han tenido que abandonar sus hogares en los corregimientos de Canelos, Villaflor y Buenavista, así como en las veredas La Mariposa y Pie de Sabana (Santa Rosa del Sur).

La situación es igualmente crítica para otras 7.000 personas que permanecen confinadas en sus viviendas, sin poder acceder a cultivos, trabajo o servicios básicos, debido a la presencia de hombres armados, las advertencias de represalias del Eln y las confrontaciones con el Clan del Golfo. A este escenario se suman los combates en los que intervienen unidades de la Primera División del Ejército, que han intensificado la tensión en las zonas rurales.

Autoridades locales advierten que el panorama podría empeorar si no se adoptan medidas urgentes. Según sus proyecciones, otras 5.000 personas estarían en riesgo de desplazarse si persisten los enfrentamientos y las amenazas.

