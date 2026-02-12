Eln ataca con drones base militar en Saravena (Arauca): una oficial resultó herida

De acuerdo con información oficial, en la acción del Eln resultó herida una oficial de la Fuerza Aérea Colombiana. Foto: El Espectador

Desde horas de la madrugada de este jueves 12 de febrero, el cantón militar San Jorge, ubicado en el municipio de Saravena (Arauca), es blanco de un ataque con drones y artefactos explosivos atribuidos al Eln. De acuerdo con información oficial, en la acción resultó herida una oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, quien recibió atención médica inmediata.

En respuesta a los hostigamientos, las Fuerzas Militares ordenaron el despliegue de tropas de apoyo y activaron capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento, con el fin de prevenir nuevos ataques contra otras bases militares en la región.

Hacia las 10 de la mañana, más soldados de la Octava División del Ejército llegaron al municipio para atender la situación. “Las unidades en todo el departamento se mantienen en alerta, hasta el momento sin novedad”, informó la institución.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, se pronunció sobre el ataque y aseguró que “la maniobra militar se ha reforzado para dar con el paradero de los responsables y lograr su neutralización”.

De acuerdo con el general, estos ataques simultáneos del Eln, que también se están presentando en la base militar de Fortul y que tienen en alerta máxima a las otras unidades militares del departamento, son “una respuesta criminal ante la ofensiva sostenida que nuestras FF. MM. desarrollan para debilitar su estructura y neutralizar su accionar ilegal. La presión operacional no se detendrá”.

Ante el ataque terrorista del GAO ELN contra el cantón militar San Jorge en Saravena, #Arauca, hemos desplegado de manera inmediata todas las capacidades terrestres, de inteligencia, movilidad aérea y despliegue ofensivo en toda la región.



En su más reciente intervención ante la plenaria del Senado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió sobre el alcance de la amenaza que supone el uso de drones por parte de los grupos armados ilegales. De acuerdo con las cifras expuestas, durante 2025 se contabilizaron 8.395 ataques con este tipo de artefactos. “Pero solamente el 4 % pudo ser efectivo, que equivale a 333 ataques”, afirmó el ministro.

Sánchez precisó que la mayor incidencia de estos hechos se concentró en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, donde el Gobierno ha focalizado el esfuerzo operacional. En segundo lugar, mencionó la región del Catatumbo, que agrupó el 7 % de los casos reportados.

Según el ministro de Defensa, las principales estructuras responsables serían el Eln y disidencias de las Farc, vinculadas a alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”, a las que calificó como carteles del narcotráfico. El jefe de la cartera también señaló que, conforme a los datos oficiales, en promedio cada dos días se registró una víctima por ataques con drones en 2025, con un balance de 20 personas asesinadas y 297 heridas.

