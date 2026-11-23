La información preliminar indica que el ataque estaría dirigido contra la estación de Policía de Curumaní, ubicada en el barrio El Paraíso de ese municipio. En los videos…

Un nuevo hecho de violencia se registró en la mañana de este lunes 23 de noviembre en el municipio de Curumaní (Cesar), donde a esta hora se presenta un ataque con drones cargados con explosivos. El hecho ocurre solo un día después del ataque contra un batallón del Ejército en La Jagua de Ibiríco, en el mismo departamento, que dejó un soldado muerto y 12 uniformados heridos.

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La información preliminar indica que el ataque estaría dirigido contra la estación de Policía de Curumaní, ubicada en el barrio El Paraíso de ese municipio. En los videos que ya circulan en redes sociales se ve a las personas atemorizadas señalar los drones en el cielo y las detonaciones. El reporte inicial es que no hay personas lesionadas y se verifica el número total de detonaciones.

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El alcalde de ese municipio, Hermes Martínez, le pidió a la comunidad mantener la calma y permanecer en sus viviendas mientras se verifica la situación, se recuperan las condiciones de seguridad y se recupera el control de la zona afectada por los ataques. Eduardo Emilio Esquivel López, secretario de Gobierno de Cesar, se traslada en este momento hacia Curumaní para verificar la situación.

Noticia en desarrollo…

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