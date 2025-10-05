Las declaraciones de Nicolás Petro que salpicarían al exfiscal Francisco Barbosa

Nicolás Petro Burgos fue capturado en la madrugada del 29 de julio de 2023 en su apartamento en Barranquilla. Desde marzo de ese año, las autoridades lo estaban investigando.

Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, rompió el silencio que guardaba ante medios de comunicación desde marzo de 2023, cuando las autoridades empezaron a seguirle la pista por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Mismos por los cuales se encuentra ya en audiencias preparatorias al juicio.

En una entrevista concedida a Cambio, Petro Burgos hizo fuertes declaraciones sobre el proceso abierto en su contra porque, según el expediente, en 2022 habría recibido y desviado dinero para financiar la campaña presidencial de su papá. El caso se abrió luego de que su expareja, Daysuris Vásquez, hablara en entrevista sobre presuntos negocios irregulares de Petro Burgos cuando era diputado del Atlántico.

El dinero que Petro Burgos habría desviado a sus bolsillos lo habría recibido, puntualmente, de manos de cuatro personas: Máximo Noriega, excandidato a la Gobernación del Atlántico; Alfonso “el Turco” Hilsaca, megacontratista del departamento de Bolívar; Musa Besaile, exsenador condenado por el cartel de la toga; y Germán Londoño, nombrado en 2024 en un alto cargo de la intervenida empresa Air-e.

El hijo mayor del presidente también se refirió a la segunda imputación que le hará la Fiscalía en noviembre de este año, luego de que el pasado 1 de octubre fuera aplazada la diligencia. Ahora, el ente investigador indagará por su presunta responsabilidad en dos nuevos delitos: interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.

Los señalamientos a Barbosa

En su conversación con Cambio, Petro Burgos y su defensa hicieron fuertes señalamientos al exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Era él quien estaba a la cabeza del búnker en marzo de 2023, cuando empezaron las investigaciones por, supuestamente, desviar a sus bolsillos dineros que no le pertenecían. Un escándalo que no solo lo afectó a él, también puso a su papá en el ojo del huracán.

Alejandro Carranza, abogado del hijo del presidente Petro, dijo durante la misma entrevista que Barbosa, antes de entregarle su despacho a la hoy fiscal general, Luz Adriana Camargo, intentó dejar fichas suyas en el ente investigador. Aseguró que, incluso, el exfiscal habría buscado a Petro para sugerirle el nombre de Martha Mancera, quien fue fiscal encargada, para que se quedara en la vicefiscalia. Esto a cambio estancar la investigación.

“Cuando arranca el proceso de Nicolás no se tienen evidencias de lo que realmente estaba pasando, el montaje, la captura, las filtraciones. Y en ese momento pasan más cosas. El fiscal Francisco Barbosa fue a hablar con el presidente y le dijo que, a cambio de no seguir adelante con el proceso de Nicolás, o de permitir que el proceso de Nicolás tuviera menos presión, tenía que dejar que la fiscal Mancera se quedara dentro de la Fiscalía. Eso era una especie de extorsión velada contra el propio señor presidente”, dijo el abogado Carranza.

A renglón seguido, aseguró que es un señalamiento real y piensan denunciar formalmente al exfiscal Barbosa. “Estamos estructurando una denuncia y es que hay muchos hechos que se conectan. La que nombró a los funcionarios que hicieron parte del grupo de tareas especiales que persiguió a Nicolás no fue Francisco Barbosa, sino Mancera. Y ahí vinculan a Víctor Forero, a Juan Camilo López Linares y a Mario Burgos, todos afines al caso de Pacho Malo”, dijo Carranza.

Agregó: “En esa misma época, Barbosa viajó a Estados Unidos para presentar a Mancera y, también, para que presionaran al presidente y que no tuviera más remedio de dejarla. Mientras tanto, filtraciones, humillaciones”. Aseguró que ya ha hablado con el presidente al respecto, pero decidió no entrar en minucias. “Los detalles son secretos entre el presidente y su abogado y luego los daremos a conocer en la denuncia que pondremos”, dijo el jurista.

El exfiscal Barbosa, por su parte, no se hizo esperar para responder a los señalamientos. Horas después de que la opinión pública conociera la entrevista, quien hasta hace solo un par de días fue precandidato presidencial dijo que no hubo ninguna reunión. “Eso es una falsedad, es una difamación. Ya Gustavo Petro lo había manifestado en algún momento y yo le había respondido. Yo nunca tuve relación de amistad, ni de cercanía, ni de ningún tipo con el señor Gustavo Petro. El señor Gustavo Petro fue un contradictor institucional mío”, le dijo Barbosa a La FM.

Denuncias de presuntas irregularidades

A su turno, Nicolás Petro habló sobre señalamientos que ha habido desde que inició la investigación en su contra y de los cuales ya han sido blanco dos fiscales generales: primero Francisco Barbosa y ahora Luz Adriana Camargo quien, por demás, llegó al cargo ternada por su padre, el presidente de la República. Petro Burgos aseguró que durante los más de dos años que lleva el proceso, las irregularidades han sido una constante.

“La nueva fiscal del caso (Lucy Laborde) parece asesorada por Mario Burgos (anterior investigador del caso) por la forma tan arbitraria en la que se ha comportado. Le escribimos una carta a la fiscal general en la que le denunciamos muchas irregularidades que la Fiscalía que hoy dirige no ha querido investigar a profundidad. En la Fiscalía de Barbosa sucedieron las mayores irregularidades, pero en la Fiscalía de Camargo siguen ocurriendo. Es gravísimo que la Fiscalía General de la Nación haga un montaje para capturar a un ciudadano”, dijo el hijo del presidente.

Agregó que el proceso en su contra ha servido como trampolín político para candidatos de la derecha, a los que señaló con nombre propio. “La Fiscalía ha utilizado mi proceso como un instrumento político. Tanto así que por cuenta de él ya tenemos dos precandidatos presidenciales: Vicky Dávila y Francisco Barbosa. Ambos construyeron su candidatura a partir de mi proceso judicial. No tienen propuestas, no conocen las realidades políticas, económicas ni sociales del país. Esto lo han utilizado para destruirme a mí en lo personal, es un asesinato moral en contra mía y del presidente”, dijo.

Pero, además, aceptó que recibió COP 1.300 millones, que es parte de las pesquisas por las que las autoridades empezaron a investigarlo. Pero señaló que, más que un delito, fue un error. “Yo siempre he reconocido que cometí errores, pero no las conductas punibles a las que me han llevado. No hay enriquecimiento ilícito por una sencilla razón: los dineros que recibí son lícitos y lo hemos demostrado”, concluyó.

