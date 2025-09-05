No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
ELN divulga nuevas pruebas de supervivencia de cuatro funcionarios secuestrados en Arauca

Cuatro funcionarios de la Dijín y el CTI, secuestrados por el ELN en Arauca, reaparecieron en videos recientes pidiendo ayuda urgente al presidente Gustavo Petro, a la fiscal general y a organismos internacionales. También enviaron mensajes a sus familias, tras casi cuatro meses en cautiverio.

Redacción Judicial
05 de septiembre de 2025 - 06:55 p. m.
Los patrulleros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín), Yordy Fabián Pérez Mendoza (izquierda superior) y Frankesley Hoyos Murcia (derecha superior), y a los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo (izquierda inferior) y Rodrigo Antonio López Estrada (derecha izquierdo).
Los patrulleros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín), Yordy Fabián Pérez Mendoza (izquierda superior) y Frankesley Hoyos Murcia (derecha superior), y a los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo (izquierda inferior) y Rodrigo Antonio López Estrada (derecha izquierdo).
Foto: Archivo Particular
El grupo armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió nuevas pruebas de supervivencia de cuatro funcionarios de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación que permanecen en cautiverio en el departamento de Arauca. Los videos, con fecha del 31 de agosto de 2025, muestran a los secuestrados solicitando la intervención del presidente Gustavo Petro, de la fiscal general Luz Adriana Camargo y de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo para que se gestionen los canales de diálogo que permitan su liberación.

Las pruebas de vida corresponden a los patrulleros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín), Yordy Fabián Pérez Mendoza y Frankesley Hoyos Murcia, y a los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.

Los funcionarios fueron secuestrados en hechos distintos, pero en la misma región: el 8 de mayo de 2025, en el municipio de Fortul (Arauca), Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada fueron retenidos mientras cumplían labores de seguridad y protección.

Luego, el 20 de julio, en la carretera que conecta Tame con Arauca capital, Yordy Fabián Pérez Mendoza y Frankesley Hoyos Murcia fueron interceptados por hombres armados del Frente de Guerra Oriental del ELN cuando se desplazaban en un vehículo oficial. Desde entonces, todos permanecen secuestrados por esta guerrillera, en condiciones que siguen siendo desconocidas para sus familias y las autoridades.

En las grabaciones, los secuestrados se identifican plenamente, describen las circunstancias de su captura y hacen llamados urgentes para que se agilicen las gestiones de liberación. Coinciden en pedir que no se realicen operativos militares ni intentos de rescate, pues consideran que estas acciones pondrían en riesgo sus vidas.

Además, cada uno dirige mensajes personales a sus familias. Rodrigo Antonio López se dirigió a su esposa e hijo, reconociendo su esfuerzo y pidiendo fortaleza; por su parte, Jesús Antonio Pacheco Oviedo instó a sus allegados a exigir a la Fiscalía y al Gobierno acciones concretas para su liberación.

El agente Yordy Fabián Pérez Mendoza aprovechó para felicitar a su hija por su cumpleaños y reiterar su esperanza de regresar pronto; mientras que Frankesley Hoyos Murcia expresó emotivas palabras de amor hacia sus padres, esposa e hijos, asegurando que espera reencontrarse con ellos

La Fiscalía General de la Nación confirmó que recibió las pruebas de vida y manifestó comprensión frente a la incertidumbre que atraviesan las familias. La entidad señaló que desde el inicio del cautiverio ha trabajado “sin descanso” en coordinación con organismos humanitarios y que las labores se han adelantado con prudencia y responsabilidad, en el marco de sus competencias legales y constitucionales.

“En el marco de sus competencias constitucionales y legales, la Fiscalía ha actuado de manera coordinada y constante con organismos humanitarios. Labores que se han desarrollado con prudencia y responsabilidad”, señaló el ente investigador.

El departamento de Arauca continúa siendo una de las zonas más afectadas por el conflicto armado, con presencia de varias estructuras del ELN y disidencias de las Farc. Esta región, fronteriza con Venezuela, se ha convertido en un punto estratégico para el narcotráfico, el contrabando y la disputa territorial entre grupos armados ilegales, lo que ha generado un incremento de ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

