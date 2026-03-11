Ataques con drones cargados con explosivos contra la Policía en Cajibío y Mondomo (Cauca)

Un miembro de las disidencias de las FARC sostiene un dron en un paraje del oriente de Colombia. /Imagen de referencia Foto: Julián Ríos Monroy

Las Fuerzas Militares confirmaron ataques terroristas con drones cargados con explosivos contra la Policía Nacional en la vereda La Aurelian, sector La Granja, en el municipio de Cajibío (Cauca), y en el corregimiento de Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca).

Según las autoridades, en el ataque en La Aurelian resultó herido un adolescente de 17 años, quien fue trasladado al hospital del municipio, donde recibe atención médica. La entidad militar aún no confirma quién estaría detrás del atentado. Sin embargo, en la zona delinquen las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, así como el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

El pasado 18 de enero se registró un primer ataque con drones cargados con explosivos en el mismo municipio, que dejó múltiples daños en el casco urbano, específicamente en la infraestructura eléctrica, el hospital local y algunas viviendas. En ese caso, las autoridades tampoco confirmaron la autoría del atentado.

Ataque en Mondomo

Los ataques con drones cargados con explosivos en el corregimiento de Mondomo fueron alertados por los mismos pobladores. Felipe Castillo, personero de Santander de Quilichao, señaló que el atentado preocupó a la comunidad, ya que había niños en los colegios en medio del ataque.

“Las clases se estaban adelantando normalmente y hay mucha población civil en el centro del casco urbano de Mondomo. El miedo se apodera de las personas que están aquí que practicamente salieron la mayoría en búsqueda de sus hijos que están estudiando en el casco urbano”, señaló el personero.

Asimismo, indicó que los menores se estarían refugiando en colegios y escuelas debido a las detonaciones. Estos hechos se registran tras el ataque con explosivos contra el Ejército Nacional en la tarde del pasado 10 de marzo en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Patía (Cauca).

Como consecuencia de la explosión murió el soldado profesional Ferney Ramos Villalba, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. Según indicaron las autoridades, el explosivo, que habría sido instalado por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estaba ubicado en un campo minado aledaño a ese importante corredor vial del suroccidente del país.

