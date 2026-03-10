Ataque con explosivos en Patía (Cauca) deja un soldado muerto y dos heridos

Las autoridades atribuyeron el ataque a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. Foto: Ejército Nacional

Un ataque con explosivos contra el Ejército Nacional fue registrado en la tarde de este 10 de marzo en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Patía (Cauca). Como consecuencia de la explosión murió el soldado profesional Ferney Ramos Villalba, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Según indicaron las autoridades, el explosivo, que habría sido instalado por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estaba ubicado en un campo minado aledaño a ese importante corredor vial del suroccidente del país. El artefacto se habría activado al paso de los uniformados, quienes se desplazaban en un vehículo del Grupo Liviano de Caballería Número 8.

En el hecho también resultaron heridos otros dos uniformados, quienes fueron atendidos por enfermeros militares y trasladados a centros asistenciales. Por ahora, el reporte es que están estables y bajo observación médica. El Ejército señaló que, tras la explosión, fueron activados los protocolos de seguridad y operacionales en el sector.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente esta irreparable pérdida y extiende un respetuoso mensaje de solidaridad a la familia y allegados de nuestro soldado Ramos”, indicó la entidad. Asimismo, confirmó que brindará acompañamiento integral a los familiares del soldado fallecido y de los heridos.

La institución expresó su rechazo “de manera categórica a este acto terrorista, que vulnera las normas del derecho internacional humanitario y pone en riesgo la vida e integridad de nuestros soldados y de la población civil”. Agregaron que continuarán desarrollando operaciones ofensivas y sostenidas contra las estructuras responsables de este ataque.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció en medios sobre el caso del Cauca y la situación de seguridad en el país. “Hago un llamado a toda la fuerza pública para que esté en máxima alerta, pero también a la ciudadanía. Esto ha sido un esfuerzo monumental y los grupos armados ilegales, las estructuras criminales, intentarán mostrar que tienen un poder criminal”, señaló el alto funcionario.

