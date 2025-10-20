Atentado con carro bomba en El Patía, Cauca, dejó tres policías heridos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El sur del Cauca volvió a ser escenario de un atentado contra la fuerza pública. En la noche de este domingo, 19 de octubre, un carro bomba fue detonado contra la subestación del corregimiento El Estrecho, en zona rural de El Patía (Cauca). El ataque dejó tres policías heridos que serían trasladados a Popayán para recibir atención.

Según las primeras versiones, el atentado con explosivos habría sido provocado por la disidencia de Iván Mordisco. En la zona se mantienen operativos contra los disidentes específicamente del frente Carlos Patiño.

Lea también: Minjusticia se pronuncia tras tensiones entre Trump y Petro por lucha contra las drogas

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, señaló que este sería el tercer atentado en menos de dos meses contra esa estación de Policía y rechazó los ataques terroristas que ponen en riesgo la integridad de la fuerza pública y de las comunidades.

En las últimas horas también se han reportado hostigamientos contra el Ejército en la base militar de Los Pinos, en Suárez. Asimismo, el pasado 18 de octubre, se registraron detonaciones de artefactos explosivos desde aeronaves no tripuladas. En ese último ataque, un uniformado resultó herido y fue llevado al hospital Universitario San José de Popayán.

A su vez, habitantes de Cajibío, Argelia y Toribío han reportado ataques contra la fuerza pública durante este domingo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.