Atentado con drones cargados con explosivos deja cinco policías heridos en Pailitas (Cesar)

Las autoridades reportaron importantes daños estructurales en la subestación de Policía. Foto: Redes sociales

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Un ataque con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil se presentó contra la subestación de Policía de El Burro, ubicada en zona rural del municipio de Pailitas (Cesar). El hecho ocurrió sobre las 8:00 de la noche del miércoles 22 de julio y dejó a cinco uniformados heridos, además de daños materiales en la infraestructura. No se reportan víctimas mortales.

Según la información entregada por la Policía del departamento del Cesar, hombres armados atacaron directamente la estación de Policía. Los videos e imágenes de redes sociales dejan ver el momento en el que los artefactos explosivos impactan el techo y las paredes de la infraestructura, al tiempo que se escuchan ráfagas de disparos en contra de los uniformados.

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En medio del ataque, cinco policías resultaron heridos, ninguno de ellos de gravedad. Tras el ataque, los uniformados fueron evacuados y trasladados al hospital local de Pailitas, donde fueron valorados por el personal de la salud y recibieron atención médica. Por ahora no se sabe con certeza quién estaría detrás del ataque, pero ya se desplegó un cordón de seguridad en la zona.

Desde la Policía del Cesar indicaron que se ordenó, en coordinación con las Fuerzas Militares, desarrollar una serie de protocolos y de despliegue de uniformados para asegurar la zona en la que ocurrió el atentado, proteger a la población civil, evitar que se presenten réplicas de este ataque e intentar identificar a los responsables para capturarlos.

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La Policía también rechazó el ataque y reprochó este tipo de hechos que no solo ponen en riesgo las vidas de los integrantes de la fuerza pública, sino que también afectan la tranquilidad de la población civil. Señalaron que, pese a los ataques, seguirán prestando su servicio de resguardar a la población y proteger sus derechos y su integridad.

También la Gobernación del Cesar se pronunció tras este hecho y rechazó el ataque. Además, informaron que ya activaron todos los protocolos y mecanismos necesarios para hacerle seguimiento a la situación. También dispusieron de líneas telefónicas para recibir denuncias por parte de la ciudadanía que permitan evitar este tipo de hechos en el departamento.

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