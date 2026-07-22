Intento de fuga en Popayán: en video quedó registrado el escape de varios detenidos

De acuerdo con las autoridades, dos detenidos resultaron heridos en el intento de fuga. Foto: Redes sociales

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Un intento de fuga de presos se presentó en la tarde de este miércoles 22 de julio en Popayán (Cauca). En video quedó registrado el momento en el que varios hombres escapaban por el techo de un centro de reclusión transitorio en medio de un tiroteo.

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De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, los hechos ocurrieron en el Centro de Detención Transitorio Laura Valencia, ubicado en el centro de la ciudad. Allí, varios de los detenidos escaparon por el techo del lugar y, cuando las autoridades se dieron cuenta, inició un tiroteo.

Los hechos quedaron registrados en varios videos en redes sociales de personas que pasaban por el lugar cuando se presentó el intento de fuga. En ellos, se ve cuando los hombres salen por el techo del centro carcelario en medio de disparos.

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Según la Policía de Popayán, el Grupo de Operaciones Especiales(GOES), la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Unidad del Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), “desplegaron un dispositivo de seguridad que permitió retomar el control y restablecer el orden público de manera inmediata en el lugar”.

Aunque no se sabe cuántas personas privadas de la libertad intentaron escapar del lugar, lo dicho por las autoridades es que “no se registró la fuga de ningún detenido”.

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Aun así, dicen que “dos de los implicados resultaron lesionados al caer de la estructura cuando intentaban huir”. Asimismo, dicen que tres de los uniformados que le hicieron frente a la situación “sufrieron contusiones por objetos contundentes durante el procedimiento, por lo cual fueron trasladados a un centro médico para su atención”.

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