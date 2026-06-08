Atentado con drones del Eln deja heridos a cinco marinos en Bajo Baudó (Chocó)

Los uniformados adelantaban un operativo en Bajo Baudó cuando fueron atacados por el grupo al margen de la ley. Foto: Armada de C

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ataque con drones cargados con explosivos contra la fuerza pública se registró este lunes 8 de junio en el departamento del Chocó. Un suboficial y cuatro infantes de marina resultaron heridos en el hostigamiento, cuando adelantaban una operación militar en el corregimiento de Belén de Docampadó, zona rural del municipio de Bajo Baudó.

Según la información entregada por la Armada de Colombia, hombres del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Número 22 fueron blanco de los artefactos explosivos lanzados por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Hasta el momento, no se ha identificado la subestructura ilegal de la que harían parte puntualmente los agresores.

Lea también: Cristian Herrera, el periodista que defendió la verdad y la libertad hasta su muerte

Desde la Fuerza Naval del Pacífico informaron que los cuatro uniformados heridos recibieron los primeros auxilios en el lugar de los hechos por parte de sus compañeros de unidad. Luego, los trasladaron en una aeronave del Grupo Aeronaval del Pacífico hacia un hospital de alta complejidad en la ciudad de Buenaventura. A esta hora reciben allí atención médica especializada.

“La Armada rechaza categóricamente este ataque terrorista que viola flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, por lo que interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente. La Institución Naval continuará desarrollando operaciones contra los grupos armados organizados que delinquen en esta zona del país”, indicaron desde la institución.

Le puede interesar: Encuentran el cuerpo sin vida de la cuarta persona secuestrada por disidencias en Antioquia

El uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos al margen de la ley para atacar a la fuerza pública ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Según las autoridades, entre abril de 2024 y febrero de 2026, en el país los grupos armados han perpetrado 418 ataques con drones cargados con explosivos o con granadas adaptadas a esos equipos.

La situación se agrava por el riesgo que corre la población civil en este tipo de hostilidades. Los expertos aseguran que los drones usados por grupos armados son de baja exactitud y las comunidades pueden quedar en medio de sus ataques. Recientemente, por ejemplo, un ataque con drones de las disidencias de las Farc dejó a cinco niños y dos adultos heridos en Cauca.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.