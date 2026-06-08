Encuentran el cuerpo sin vida de la cuarta persona secuestrada por disidencias en Antioquia

Los hechos ocurrieron en la vereda Las Camelias, en zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), donde las disidencias además quemaron dos vivendas. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este lunes 8 de junio, las autoridades en el departamento de Antioquia confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la cuarta persona secuestrada hace dos días por las disidencias de las Farc en el municipio de Remedios. Desde el pasado viernes se desplegó un operativo para dar con las cuatro personas asesinadas, al parecer, por la estructura de alias “Calarcá”.

La información entregada por las autoridades señala que en la tarde del 6 de junio, hombres armados entraron a una finca ubicada en la vereda Las Camelias, zona rural del municipio de Remedios. Estas personas le prendieron fuego a dos viviendas y secuestraron a las cuatro personas que estaban allí: los esposos Efraín Botero Mejía y Rocío Silva, y dos trabajadores.

En contexto: Crisis en Antioquia: disidencias de Calarcá asesinaron a tres personas y secuestraron a otra

Luego de eso, se habrían contactado con el hijo de la pareja de campesinos para exigirle la suma de COP 60 millones por la liberación de estas personas. Sin embargo, horas después, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que los cuerpos sin vida de tres de las víctimas fueron hallados cerca del lugar de los hechos. Una persona seguía desaparecida.

Hasta que en la mañana de este lunes se confirmó el hallazgo de la cuarta víctima de este hecho, atribuido por el gobernador Rendón al frente cuarto de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba” y a su jefe en la región, alias “Jhon Fiera”. Se trata de Efraín de Jesús Botero, de 62 años, esposo de Rocío Silva, cuyo cuerpo fue encontrado el día de ayer.

Lea también: Cristian Herrera, el periodista que defendió la verdad y la libertad hasta su muerte

En la finca en la que ocurrieron los hechos, como quedó registrado en imágenes y videos que han circulado en los últimos días, los presuntos integrantes de las disidencias de Calarcá también dejaron cilindros con mensajes alusivos a esa estructura ilegal. El gobernador de Antioquia rechazó por medio de una publicación la acción de ese grupo armado.

“Está muy calladito Calarcá previo a elecciones: ¿Por qué será? Pero sigue delinquiendo así como los otros bandidos. Vaca ladrona no olvida portillo y sabe que el gobierno Petro no lo toca”, escribió Rendón en su cuenta de X. El municipio de Remedios y el Nordeste de Antioquia se han convertido en punto de ataque para las disidencias, que siembran el horror en esa región.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.