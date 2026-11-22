Lo que se sabe hasta el momento es que el atentado ocurrió sobre las 11:00 de la noche del sábado 22 de noviembre y que las explosiones estuvieron…

Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró en las últimas horas en el departamento del Cesar. El Batallón Especial, Energético y Vial Número 2, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, fue blanco de un ataque con explosivos. Según la información entregada por el Ejército Nacional, en el hecho murió el soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y 12 militares resultaron heridos.

Lo que se sabe hasta el momento es que el atentado ocurrió sobre las 11:00 de la noche del sábado 22 de noviembre y que las explosiones estuvieron acompañadas de disparos que causaron temor a los habitantes de las zonas cercanas al batallón. Los uniformados heridos fueron trasladados de inmediato al hospital local y a centros asistenciales del departamento del Cesar.

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"Rechazamos categóricamente esta acción criminal e invitamos a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita dar con los responsables del ataque y prevenir estos hechos violentos que ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población civil y de los integrantes de la fuerza pública", expresó el Ejército por medio de un comunicado este domingo.

Por su parte, el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Favio Hernández Cataño, se pronunció por medio de redes sociales rechazando el ataque contra el batallón del Ejército y cualquier tipo de hostigamiento contra la fuerza pública. También le pidió a la comunidad mantener la calma y mantenerse en sus viviendas ante el posible riesgo de ataques con drones contra la población.

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Este y todos los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil los narcoterroristas los van a pagar con sangre. Cada acción criminal tendrá una respuesta contundente, más fuerte, letal e implacable. ¡Vamos a acabar con esa plaga, con ese cáncer del narcoterrorismo que tanto daño le ha hecho a Colombia! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 22, 2026

El presidente Abelado de la Espriella escribió un mensaje en el que rechazó los atentados contra la fuerza pública y aseguró que "los narcoterroristas los van a pagar con sangre". Y agregó: "Cada acción criminal tendrá una respuesta contundente, más fuerte, letal e implacable. ¡Vamos a acabar con esa plaga, con ese cáncer del narcoterrorismo que tanto daño le ha hecho a Colombia!".

El Comando General de las Fuerzas Militares, a la cabeza del general Erick Rodríguez Aparicio, también se pronunció en un mensaje en el que aseguraron que continuarán con la ofensiva contra las estructuras al margen de la ley y que su determinación es mantener y fortalecer las capacidades necesarias para mantener las condiciones de seguridad y orden público en los territorios.

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"Cada ataque cobarde de los grupos narcoterroristas nos causa dolor e indignación, pero también reafirma nuestra determinación de combatirlos. Quienes pretenden sembrar el miedo y arrebatarles la tranquilidad a los colombianos deben tener la certeza de que nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional no descansarán en el cumplimiento de su misión", señalaron las Fuerzas Militares.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el hecho y rechazó la muerte del soldado Epieyú Pushaina. "Expresamos nuestra solidaridad con las familias y los integrantes de la fuerza pública afectados, y esperamos la pronta recuperación de quienes reciben atención médica", dice el pronunciamiento. Y alertó sobre los mecanismos de ataque usados por los grupos ilegales.

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Lamentamos profundamente la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina durante el ataque con artefactos explosivos contra las instalaciones del Ejército Nacional en La Jagua de Ibirico, Cesar, que dejó además 22 militares y un civil heridos, según información preliminar. Expresamos nuestra solidaridad con las familias y los integrantes de la Fuerza Pública afectados, y esperamos la pronta recuperación de quienes reciben atención médica. Nos preocupa la utilización creciente de tecnologías y artefactos explosivos en el conflicto armado, por los riesgos que representan tanto para los integrantes de la Fuerza Pública como para las comunidades. Reiteramos que todas las partes en el conflicto están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. La protección de la vida, de las comunidades en los territorios debe ser una prioridad. Continuamos atentos a la evolución de la situación y a las posibles afectaciones humanitarias. Ninguna estrategia de confrontación puede dejar de lado el respeto por la vida y la dignidad humana. — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 22, 2026

"Nos preocupa la utilización creciente de tecnologías y artefactos explosivos en el conflicto armado, por los riesgos que representan tanto para los integrantes de la fuerza pública como para las comunidades. Reiteramos que todas las partes en el conflicto están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. La protección de la vida, de las comunidades en los territorios debe ser una prioridad", concluyeron desde la entidad.

Hasta ahora, las autoridades no han señalado qué grupo estaría detrás del ataque. Este hecho ocurre solo una semana después de que la subestación de Policía de San Roque, en Curumaní (Cesar), fuera atacada con cinco granadas. El hecho dejó a dos policías heridos. Y una tanqueta del Ejército en el mismo municipio fue atacada con drones cargados con explosivos, dejando a un soldado herido.

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