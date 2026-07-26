Atentado con explosivos contra la planta de Postobón en Popayán: habría sido el Eln

Los hechos no dejron personas heridas, solo daños materiales. Foto: Redes sociales

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Un nuevo hecho de violencia se registró en las últimas horas en el departamento del Cauca, esta vez atribuido al Ejército de Liberación Nacional (Eln). En la noche del sábado 25 de julio se registró un ataque con explosivos en contra de la planta de la empresa Postobón en Popayán. El reporte preliminar señala que no hay personas heridas, solo daños materiales.

Según la información entregada por las autoridades, una fuerte explosión alarmó a los habitantes del sector, que dieron aviso de inmediato a la Policía. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran los graves daños a la infraestructura, con techos caídos y paredes afectadas. Por fortuna, no hubo personas afectadas por la detonación del artefacto.

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De inmediato, las autoridades acordonaron el lugar para adelantar las labores de investigación correspondientes y mantener las condiciones de seguridad en la zona. El hecho ha sido atribuido de forma preliminar a la guerrilla del Eln, por los panfletos y mensajes alusivos a ese grupo ilegal que fueron dejados en la zona aledaña al ataque terrorista.

En uno de los panfletos se lee que el Eln justifica el atentado como parte de su “accionar político militar en las ciudades del suroccidente colombiano”. Además, declaran la infraestructura de las empresas Bavaria y Postobón, sus canales de distribución, su flota de vehículos y sus actividades económicas como “objetivo legítimo” del grupo ilegal en los sitios bajo su dominio ilegal.

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El Eln también señala en su panfleto que la Organización Ardila Lule, de la cual hacen parte Bavaria y Postobón, “es un símbolo de la oligarquía colombiana y lo que representa el capitalismo depredador en los territorios”. A renglón seguido, se atribuyen la responsabilidad de la quema de camiones y otros ataques con explosivos ocurridos durante los últimos meses.

Justo en la tarde del sábado 25 de julio se presentó otro atentado atribuido al Eln en el departamento del Chocó, donde también tiene influencia criminal ese grupo ilegal. Un camión de cerveza que transitaba por la vía que comunica a ese departamento con Risaralda fue interceptado en un retén ilegal. Hombres armados obligaron al conductor a bajarse y quemaron el vehículo.

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Tras el ataque en Popayán, que ocurrió sobre las 11:11 de la noche, la Policía se pronunció señalando que, al parecer, fueron dos personas que se movilizaban en una motocicleta quienes habrían lanzado el artefacto explosivo contra las instalaciones de la fábrica. Agregaron que, junto a la Fiscalía, están adelantando las labores investigativas para dar con los responsables.

“La Policía Nacional rechaza de manera categórica cualquier acción que pretenda generar temor o afectar la tranquilidad y la convivencia ciudadana, y continuará desplegando todas sus capacidades institucionales, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades, para avanzar en las investigaciones y llevar a los responsables ante la justicia”, indicaron desde la institución.

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