Atentado del Eln contra estación de policía en Norte de Santander dejó un civil muerto

En la madrugada del 14 de diciembre se registró un atentado en el municipio fronterizo de Puerto Santander (Norte de Santander). Según informaron las autoridades, un grupo de hombres armados, pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (Eln), atacaron la estación de policía del municipio, en un hecho que dejó como saldo la muerte de un civil.

De acuerdo con lo indicado a medios de comunicación por el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), el atentado ocurrió hacia las 2:25 a. m. “Nuestros policías, quienes se encontraban de servicio, repelieron el ataque perpetrado por el Eln, el cual se prolongó por un lapso de entre 15 y 20 minutos”, señaló el oficial.

Sin embargo, en el lamentable ataque, un conductor de la ambulancia municipal, quien se encontraba cerca de la estación de policía, fue alcanzado por los disparos y falleció en el lugar. “Nosotros coordinamos con la Fiscalía General de la Nación y con nuestras unidades de policía judicial la inspección técnica al cadáver y la recolección de material probatorio, para establecer qué fue lo que sucedió”, agregó Ojeda.

En contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vende Patria, decretamos:



Un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre del 2025 #ATENCION #Colombia pic.twitter.com/hd4OH8eoV5 — DelegaDPaz (@DDPazELN) December 12, 2025

El atentado estaría relacionado con el inicio del paro armado de 72 horas anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) el pasado 12 de diciembre. Mediante un comunicado, el grupo armado explicó que la medida corresponde a una protesta contra lo que califican como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una supuesta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

Sobre el paro armado, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X, donde aseguró: “No se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad. Ustedes, señores Eln, hacen un paro armado, pero no contra Trump, sino a favor de los traquetos que hoy los controlan”.

No sé protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad.



Ustedes, señores ELN, hacen un paro armado pero no contra Trump sino a favor de los traquetos que hoy los controlan.https://t.co/J4NwU96cy9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 13, 2025

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó en un video publicado en X que “el cartel del narcotráfico y terrorismo del Eln persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres y a nuestros campesinos, en algo que cínicamente llaman paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”.

