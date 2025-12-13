“No es contra Trump, sino a favor de los traquetos”: Petro sobre paro armado del Eln./Imagen de referencia. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro reaccionó frente al paro armado de alcance nacional que comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana y tendrá una duración de 72 horas, anunciado el pasado 12 de diciembre por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A través de la red social X, el presidente aseguró: “No se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad. Ustedes, señores ELN, hacen un paro armado, pero no contra Trump, sino a favor de los traquetos que hoy los controlan”.

No sé protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad.



Ustedes, señores ELN, hacen un paro armado pero no contra Trump sino a favor de los traquetos que hoy los controlan.https://t.co/J4NwU96cy9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 13, 2025

Lea: Ministerio de Defensa se pronuncia sobre paro armado en todo el país anunciado por el Eln

Mediante un comunicado, el grupo armado señaló que la medida corresponde a una protesta contra lo que califican como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una supuesta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

Tras el anuncio del paro armado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó, a través de un video publicado en X, que “el cartel del narcotráfico y terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres y a nuestros campesinos, en algo que cínicamente llaman paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”.

En contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vende Patria, decretamos:



Un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre del 2025 #ATENCION #Colombia pic.twitter.com/hd4OH8eoV5 — DelegaDPaz (@DDPazELN) December 12, 2025

Le puede interesar: Procuraduría pidió activar plan por paro armado de disidencias de las Farc en Caquetá y Putumayo

El jefe de cartera agregó que, tras el anuncio de la medida, se han desplegado “todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia”.

El ministro de Defensa también pidió a la comunidad rechazar “categóricamente el desafío criminal de este grupo, que solo vive del narcotráfico y genera terrorismo”, e invitó a la ciudadanía a suministrar información a las autoridades.

“Nuestra Fuerza Pública estará en cada lugar garantizando que la Navidad y el Año Nuevo estén llenos de paz, seguridad y tranquilidad”, aseguró el ministro @PedroSanchezCol, quien dio un parte de tranquilidad ante el paro armado anunciado por el grupo criminal ELN, el cual no es… pic.twitter.com/xIVOrgmBcK — Mindefensa (@mindefensa) December 12, 2025

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.