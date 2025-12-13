Logo El Espectador
“No es contra Trump, sino a favor de los traquetos”: Petro sobre paro armado del ELN

El grupo criminal anunció un paro armado en todo el país como protesta contra lo que denominaron el “plan neocolonial” de Donald Trump. El presidente Gustavo Petro se pronunció.

Redacción Judicial
13 de diciembre de 2025 - 06:25 p. m.
“No es contra Trump, sino a favor de los traquetos”: Petro sobre paro armado del Eln./Imagen de referencia.
Foto: Presidencia
El presidente Gustavo Petro reaccionó frente al paro armado de alcance nacional que comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana y tendrá una duración de 72 horas, anunciado el pasado 12 de diciembre por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A través de la red social X, el presidente aseguró: “No se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad. Ustedes, señores ELN, hacen un paro armado, pero no contra Trump, sino a favor de los traquetos que hoy los controlan”.

Lea: Ministerio de Defensa se pronuncia sobre paro armado en todo el país anunciado por el Eln

Mediante un comunicado, el grupo armado señaló que la medida corresponde a una protesta contra lo que califican como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una supuesta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

Tras el anuncio del paro armado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó, a través de un video publicado en X, que “el cartel del narcotráfico y terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres y a nuestros campesinos, en algo que cínicamente llaman paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”.

Le puede interesar: Procuraduría pidió activar plan por paro armado de disidencias de las Farc en Caquetá y Putumayo

El jefe de cartera agregó que, tras el anuncio de la medida, se han desplegado “todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia”.

El ministro de Defensa también pidió a la comunidad rechazar “categóricamente el desafío criminal de este grupo, que solo vive del narcotráfico y genera terrorismo”, e invitó a la ciudadanía a suministrar información a las autoridades.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

