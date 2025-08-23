Fiscalía alista imputación contra los capturados por ataque terrorista en Cali

Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando fueron capturados el pasado 21 de agosto por su presunta participación en el atentado terrorista de ese jueves en Cali. Foto: @FiscaliaCol

La Fiscalía legalizó la captura y alista la imputación de cargos contra los dos capturados como presuntos responsables de atentado terrorista que se registró el pasado jueves en Cali (Valle), por el cual fallecieron seis personas y más de 70 resultaron heridas.

Se trata de Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, quienes fueron capturados en flagrancia por posiblemente ser los que trasladaron las cargas explosivas que se detonaron ese 21 de agosto en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

“Estos dos hombres habrían activado las plataformas de artefactos improvisados, generando el estallido de una. Posteriormente, la comunidad impidió que escaparan del lugar y fueron capturados en situación de flagrancia por unidades de la Policía Nacional. Dicho procedimiento fue legalizado y avalado por el juez que dirige las audiencias”, precisó la Fiscalía en la mañana de este sábado.

El organismo investigador también confirmó que el siguiente paso es la imputación de cargos, la cual estará a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Lo que se sabe hasta el momento sobre ese atentado terrorista es que sería responsabilidad de las narcodisidencias que controla alias Iván Mordisco y que los dos capturados harían parte de esa estructura criminal.

Además, de acuerdo con las pesquisas, la detonación se realizó con un explosivo que se conoce como amonal o R1, el cual se elabora de manera artesanal con nitrato de amonio y aluminio. Y, según los reportes judiciales, hubo dos vehículos involucrados en el ataque: el primero estalló tras un choque con otro carro y la carga del segundo no alcanzo a ser activada.

Por cuenta de este ataque, que se registró el mismo jueves en que un helicóptero de la Policía atacado en Antioquia –dejando como saldo 13 uniformados muertos–, el presidente Gustavo Petro lideró ese 21 de agosto un consejo de seguridad extraordinario en Cali, durante el cual se decidió potenciar la persecución contra “Mordisco” y su banda criminal en Valle y Cauca.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntos responsables del traslado de dos camiones cargados con 'tatucos' y su ubicación en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco… pic.twitter.com/BKOv7VqzHC — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 23, 2025

