Las autoridades no reportan heridos ni víctimas mortales. A esta hora, con la participación del Ministerio de Defensa, el Viceministerio del Interior y altos mandos del Ejército Nacional, avanzan…

Dos atentados con explosivos contra infraestructura vial, ocurridos con pocas horas de diferencia, activaron las alarmas en el país durante la madrugada de este domingo festivo. Uno ocurrió en el peaje de Pipiral, en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, y el otro, en un peaje de la carretera que comunica a Neiva con Bogotá, en el Huila.

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Atentados con explosivos contra peajes en la vía al Llano y Huila: esto se sabe

Las autoridades no reportan heridos ni víctimas mortales. A esta hora, con la participación del Ministerio de Defensa, el Viceministerio del Interior y altos mandos del Ejército Nacional, avanzan sesiones extraordinarias de seguridad en Huila y Meta para coordinar la respuesta oficial. Las autoridades precisaron que, por ahora, los hechos no han sido atribuidos oficialmente a ningún grupo armado.

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Atentado en Pipiral, Meta

Según las cámaras de seguridad, el ataque en el peaje de Pipiral, ubicado en el kilómetro 72 (PR 72) de la vía al Llano, comenzó a las 2:26:51 a. m. Dos hombres llegaron en un vehículo gris hasta la zona de recaudo y lo dejaron abandonado entre las pistas, rodeado por las barreras plásticas de señalización. Luego corrieron hacia una motocicleta que los esperaba unos metros más adelante y huyeron por el corredor vial.

Los registros de tiempo muestran que transcurrieron menos de 90 segundos entre el momento en que el vehículo quedó estacionado y la detonación, que destruyó parcialmente el área de cobro. La onda expansiva arrasó con las taquillas, dejó escombros sobre la calzada y rompió los vidrios de varias viviendas cercanas. Las autoridades locales y los operadores viales confirmaron que no hubo heridos ni víctimas mortales.

La Concesionaria Vial Andina (Coviandina), que administra el corredor, rechazó el atentado y activó los protocolos de emergencia. La vía fue cerrada de manera preventiva en ambos sentidos mientras las autoridades realizaban la inspección técnica y recolectaban evidencias. Horas después, el paso se habilitó mediante un sistema de bypass por la plataforma 1 de la antigua calzada, con tránsito en doble sentido y bajo estrictas restricciones de seguridad.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, condenó el ataque y anunció una recompensa de hasta COP 30 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales.

Pueden transitar por la vía al Llano con tranquilidad. Ya está operando con normalidad en ambos sentidos y hemos reforzado la seguridad en todo el corredor vial.



A los metenses, a los turistas que nos acompañan y a quienes van de paso: estamos al frente, trabajando con nuestra… pic.twitter.com/YdKwD6GWUA — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) November 15, 2026

Atentado en la vía Neiva-Bogotá

Hacia las 12:40 a. m., una fuerte explosión se registró en un peaje de la vía Neiva-Bogotá. Según los primeros reportes, dos hombres habrían llegado al lugar, dejado un elemento y huido antes de la detonación, que se escuchó en distintos sectores de Neiva.

Hasta ahora, no se reportan heridos ni víctimas mortales, aunque el hecho dejó daños materiales en la infraestructura. Unidades de la Policía Metropolitana de Neiva y organismos de emergencia llegaron a la zona para verificar las condiciones de seguridad y adelantar las primeras inspecciones. Las circunstancias en las que fue instalado o abandonado el artefacto, así como la identidad de los responsables, siguen bajo investigación.

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