Gobernación del Cesar alerta por acciones del Eln en medio del paro armado

Desde el Cesar, las autoridades se pronunciaron sobre el paro armado que anunció el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y que comenzó este domingo 14 de diciembre. A través de un comunicado, el secretario de Gobierno cesarense, Eduardo Esquivel López, rechazó las acciones terroristas en el departamento y afirmó que se están desarrollando todos los operativos para velar por la seguridad de la ciudadanía.

“Nosotros rechazamos, desde el punto de vista institucional, estas acciones en el departamento del Cesar y que obviamente vamos a seguir defendiendo la integridad de todos”, aseguró.

Desde el Gobierno del Cesar articulamos tareas con la Fuerza Pública para mantener la integridad de todos los habitantes de nuestros 25 municipios, frente a la amenaza de grupos alzados en armas. pic.twitter.com/4DSnIcYiXj — Gobernación del Cesar (@GobdelCesar) December 14, 2025

El brigadier general Jorge Hernández, comandante de la Décima Brigada, agregó que el Ejército, la Policía Nacional, la Gobernación y el comando de combate aéreo número tres han implementado “un plan de choque para mitigar bloquear y neutralizar las diferentes actividades del orden terrorista que el Eln pueda adelantar”. Agregó que están “adelantando los patrullajes necesarios en los corredores de movilidad, protegiendo a la población civil”.

El paro armado —que durará 72 horas— se anunció el pasado viernes desde la Dirección Nacional de la guerrilla y fue respaldado por el Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln, este domingo. La estructura criminal lanzó amenazas contra las ciudades de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali y Popayán.

El presidente Gustavo Petro ya se ha pronunciado al respecto. A través de sus redes sociales, dijo que “la orden dada a la Fuerza Pública de Colombia es atacar al Eln y defender al pueblo ante cualquier amenaza externa”.

“Estás no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia”, apuntó. Y añadió: “Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de navidades sin miedo. El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios”.

Estás no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia



Nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país. No comprendió que… pic.twitter.com/e9vl3axRzP — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2025

Por el momento, el paro armado deja un saldo de un hombre muerto en Norte de Santander y varios artefactos explosivos en el Cauca y Antioquia.

