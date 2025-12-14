Logo El Espectador
Judicial

Paro armado del ELN: Mindefensa ofreció COP 200 millones por información

El Ministerio de Defensa ofreció recompensa por información que permita “neutralizar anticipadamente la amenaza terrorista”.

Redacción Judicial
15 de diciembre de 2025 - 02:14 a. m.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa.
Foto: Óscar Pérez
El paro armado de 72 horas anunciado por el ELN comenzó a las 6:00 de la mañana de este domingo. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, aseguró que habrá hasta COP 200 millones de recompensa por información oportuna y precisa que “permita neutralizar anticipadamente la amenaza terrorista”. También hay recompensa por información sobre los principales cabecillas.

“Seguimos firmes, con control institucional y determinación, para salvaguardar la tranquilidad de las comunidades”, dijo el ministro Sánchez.

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, destacó que se neutralizaron varias “acciones terroristas”. En Norte de Santander, en la vía Cúcuta-Pamplona, los soldados destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo. También destruyeron un artefacto de este tipo en la vía que comunica con El Zulia.

En Cauca, las autoridades confirmaron al menos cinco acciones. Sobre la vía Panamericana, en el sector rural de Santander de Quilichao, el Ejército ubicó y destruyó un artefacto explosivo.

El hecho más grave ocurrió en Norte de Santander: el conductor de una ambulancia fue asesinado durante un ataque armado del ELN contra la estación de Policía de Puerto Santander.

El presidente Gustavo Petro rechazó el paro armado y ordenó a la fuerza pública actuar contra el ELN y proteger a la población civil, insistiendo en que el país no puede paralizarse bajo amenazas. El despliegue militar se intensificó en Cauca, Norte de Santander, Antioquia y otros puntos considerados críticos.

