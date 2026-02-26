Publicidad

Activan plan de búsqueda por desaparición de candidatos Ana Guetio y Andrés Vásquez

Dos candidatos en plena contienda electoral, Ana Libia Guetio, aspirante a la curul de paz por el Cauca, y Andrés Vásquez Mejía, por el Partido Conservador, fueron reportados como desaparecidos el pasado 25 de febrero en hechos ocurridos en Cauca y Cesar.

Redacción Judicial
26 de febrero de 2026 - 04:53 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que fueron desplegadas todas las capacidades de la fuerza pública.
Foto: Archivo Particular
Ana Libia Guetio, candidata a la curul de paz por el Cauca, y Andrés Vásquez Mejía, aspirante al Senado por el Partido Conservador, fueron reportados como desaparecidos el pasado 25 de febrero, en hechos ocurridos en Cauca y Cesar, respectivamente. Los equipos políticos de ambos dirigentes pidieron a las autoridades activar de manera urgente todos los mecanismos de búsqueda para garantizar su regreso con vida.

En respuesta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de su cuenta en X que fueron desplegadas todas las capacidades de la fuerza pública, incluidas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con labores de investigación criminal, inteligencia y operaciones de búsqueda y rescate. El ministro aseguró que el Estado está “actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”.

En las últimas horas se adelanta un consejo de seguridad en El Tambo, (Cauca), por la situación de orden público. En ese departamento, el pasado 10 de febrero, también fue secuestrada por unas horas la senadora indígena Aida Quilcué. De acuerdo con su relato, fue retenida por hombres armados que, ante la presión de la Guardia Indígena, la dejaron a ella y a sus escoltas abandonados en el lugar donde habían sido llevados.

Durante la reunión de seguridad, el delegado de la Procuradoría hizo un “llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que se activen de forma inmediata las rutas de búsqueda y protección, y garantizar así la vida e integridad de la lideresa y el pleno ejercicio de sus derechos políticos“.

Qué se sabe de la desaparición de los candidatos Ana Guetio y Andrés Vásquez

En el caso de la candidata Ana Guetio, su campaña informó que se perdió todo contacto con ella en zona rural de El Tambo (Cauca) desde el 25 de febrero. De acuerdo con el comunicado, la aspirante adelantaba actividades públicas como parte del cierre de su campaña en los departamentos de Nariño y Cauca.

Lea: Denuncian desaparición de Ana Guetio, candidata a curul de paz en Cauca

“Sobre las 6:30 de la tarde de este 25 de febrero, la candidata llegó al corregimiento de Pandiguando, jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, donde desarrolló un encuentro ciudadano con los habitantes de la zona”, se lee en la denuncia de su equipo de comunicaciones.

El último reporte sobre su paradero se registró hacia las 8:40 p. m. Después de esa hora se perdió comunicación con ella cuando se dirigía hacia el municipio de Morales. Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de DD. HH. del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), confirmó el secuestro e indicó que la Guardia Indígena también adelanta labores de búsqueda.

En el caso de Andrés Vásquez Mejía, el Partido Conservador informó que el candidato desapareció luego de salir de Pelaya (Cesar) con destino a Aguachica, donde tenía prevista una reunión política. “Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”, señaló el partido.

Según la información conocida, la desaparición del aspirante al Senado se habría producido en la mañana del 25 de febrero, tras visitar a su padre en el municipio de Pelaya. Posteriormente, las autoridades del Cesar convocaron un consejo de seguridad extraordinario.

Relacionado: Reportan desaparición en Cesar de Andrés Vásquez, candidato conservador al Senado

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, indicó que el caso es analizado por la Policía y el Ejército para determinar si se trataría de un posible secuestro u otra situación, así como para establecer su paradero y lograr su liberación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

