Denuncian desaparición de Ana Guetio, candidata a curul de paz en Cauca

Ana Guetio Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ana Libia Guetio, candidata a la curul de paz por el Cauca, está desaparecida. Así lo denunció este 25 de febrero su equipo de campaña, que pidió a las autoridades activar de manera urgente todos los mecanismos de búsqueda para garantizar su pronta liberación y su regreso con vida.

Según el comunicado, Guetio se encontraba cumpliendo agenda pública en el marco del cierre de su campaña en los departamentos de Nariño y Cauca. “Sobre las 6:30 de la tarde de este 25 de febrero, la candidata llegó al corregimiento de Pandiguando, jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, donde desarrolló un encuentro ciudadano con los habitantes de la zona”, se lee en el documento.

El último contacto con la candidata fue hacia las 8:40 p.m. Después de esa hora se perdió comunicación con ella mientras se desplazaba hacia el municipio de Morales.

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de DD. HH. del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), alertó sobre los riesgos que enfrenta la zona donde se perdió el rastro de la candidata. “Hay una preocupación porque el sector donde se tuvo la última comunicación, que es la jurisdicción de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, tiene unos factores de riesgo para la población, los liderazgos y otros. Hay una sospecha muy fuerte de un posible secuestro o retención por parte de un grupo armado”, dijo a Colombia+20.

Desde su equipo solicitaron a quienes tengan información sobre su paradero que la entreguen a las autoridades competentes.

También reiteraron el llamado a respetar su vida y la integridad de su equipo de trabajo, “quienes la han acompañado durante todo el recorrido territorial”.

La desaparición de otros candidatos

El caso de Guetio se suma al del candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, Andrés Vásquez Mejía, quien desapareció luego de salir desde Pelaya (Cesar) hacia Aguachica para asistir a una reunión.

“Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”, señaló el partido político.

También en el Cauca, la senadora Aida Quilcué, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), fue víctima de un intento de secuestro el pasado 10 de febrero. Cuando se movilizaba con su esquema de seguridad por la vía que comunica a Inzá y Totoró, hombres armados la retuvieron durante al menos tres horas y la dejaron en libertad, junto a sus escoltas, ante la presión de la Guardia Indígena.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.