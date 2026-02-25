Reportan desaparición de candidato al Senado Andrés Vásquez en Cesar

Escucha este artículo
El candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, Andrés Vásquez, está desaparecido. Así lo dio a conocer la colectividad a través de X, donde señaló que el dirigente se encontraba en Pelaya (Cesar) y desapareció luego de salir hacia Aguachica para asistir a una reunión.
“Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”, señaló el partido político.
Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez quien de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir a Aguachica para una reunión.— Partido Conservador (@soyconservador) February 25, 2026
Noticia en desarrollo...
