Reportan desaparición de candidato al Senado Andrés Vásquez en Cesar

El candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vásquez, fue reportado como desaparecido luego de salir de Pelaya (Cesar) hacia Aguachica para asistir a una reunión. Su vehículo fue hallado con sus pertenencias.

Redacción Judicial
25 de febrero de 2026 - 11:33 p. m.
Su vehículo fue encontrado con sus pertenencias tras salir de Pelaya (Cesar) hacia Aguachica.
Foto: Archivo particulat
El candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, Andrés Vásquez, está desaparecido. Así lo dio a conocer la colectividad a través de X, donde señaló que el dirigente se encontraba en Pelaya (Cesar) y desapareció luego de salir hacia Aguachica para asistir a una reunión.

“Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”, señaló el partido político.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

