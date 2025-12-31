Autoridades despejan vía San Luis (Tolima) tras alerta de un cilindro sin carga explosiva. Foto: Ejército Nacional

El Ejército Nacional y la Policía despejaron la vía San Luis - Guamo (Tolima) luego de encontrar un cilindro que fue dispuesto sin ningún tipo de explosivo. Sin embargo, ante la alerta, las autoridades acudieron al lugar y resaltaron que el objeto solo tenía motivación de generar zozobra en la población.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, señaló que tan pronto se enteraron de la presencia de un cilindro en la vía, en la noche del martes 30 de diciembre, unidades antiexplosivos y caninos de rastreo se dirigieron al lugar para verificar la amenaza.

“Verificaron el cilindro sin hallar material explosivo alguno. Esto para la tranquilidad de la gente, porque no se descarta que este hecho haya sido realizado para desviar la atención de las autoridades y poder ejecutar otros actos delictivos”, explicó la gobernadora.

El cilindro fue retirado del sitio sin causar daños. A la par, las autoridades invitaron a denunciar cualquier hecho sospechoso a la Línea 107 antiterrorismo.

Por su parte, la gobernadora Matiz descartó que en el departamento exista presencia del ELN. “Quiero aclararle a los tolimenses que en el departamento del Tolima no tenemos presencia, gracias a Dios, del ELN. Esto es de resaltar, pues no cuenta con incidencia armada en el departamento”, agregó.

