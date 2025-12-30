Pistas de Petro para señalar a “El Bendecido” por asesinato de director de la DIAN en Tuluá

Alias "El Bendecido", señalado por el presidente Petro como la persona detrás del crimen del funcionario de la DIAN, es una de las personas relacionadas con la red de corrupción de "Papá Pitufo". Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una vez más, el presidente Gustavo Petro hizo un señalamiento directo sobre algunos de los crímenes que investigan las autoridades. Esta vez, sobre el asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). El funcionario fue víctima de un ataque sicarial el pasado 18 de diciembre, cuando se movilizaba en su vehículo particular.

En un pronunciamiento reciente, el jefe de Estado dijo públicamente que detrás del crimen del Calao González estaría Ricardo Orozco Baeza, alias “El Bendecido”, un conocido contrabandista que estaría relacionado con Diego Marín Buitrago, también conocido como “Papá Pitufo” o el zar del contrabando. El presidente Petro dio la instrucción al general William Rincón, director de la Policía, de adelantar investigaciones en esa línea.

En contexto: Sicarios asesinaron al director seccional de la DIAN en Tuluá

“Al señor Calao que mataron en Tuluá, el director de la DIAN de allá, el que lo mató no fue ‘Pitufo’, fue ‘Bendecido’”, dijo el jefe de Estado durante la ceremonia de ascensos de generales desarrollada el pasado 29 de diciembre. A renglón seguido, le pidió al director de la Policía investigar la existencia de una red de contrabando que tendría su origen en el puerto del Pacífico colombiano, por donde entra gran parte del contrabando a Colombia.

“Usted investigue y entregue a la Fiscalía, porque en la cadena del contrabando, la ruta viene por Buenaventura, obviamente, la zona franca de Palmaseca, el aeropuerto de Cali y sigue hacia la zona cafetera. Va por Tuluá, es parte de eso y llega a los grandes centros comerciales del país. Es una ruta del contrabando, por eso a ese señor en Tuluá lo mataron”, dijo el presidente Petro durante su intervención.

Lea también: Más de 40.000 homicidios en lo que va del gobierno Petro: así cambió el panorama

Las declaraciones del jefe de Estado se dan en un momento en el que la Fiscalía aún no se ha atrevido a hacer ningún pronunciamiento sobre los posibles móviles o responsables detrás del crimen. Sin embargo, la familia del exfuncionario de la DIAN sí ha dicho públicamente que su asesinato podría estar relacionado con las denuncias que venía adelantando sobre presuntas acciones irregulares con mercancía en el puerto de Buenaventura.

Calao González, quien llevaba 16 años en la DIAN, había llegado a la ciudad de Tuluá pocos meses antes de ser asesinado. Era oriundo de Lorica (Córdoba), abogado de profesión, con especializaciones en Administración Pública y en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social. El 19 de junio de 2019 fue asignado por primera vez como director seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá, cargo en el que estuvo hasta el 14 de febrero de 2024.

Le puede interesar: Presuntos implicados en caso de corrupción de helicópteros del Ejército quedaron en libertad

En esa fecha recibió un encargo en otras labores durante seis meses y el 27 de agosto de 2025 había regresado a Tuluá para asumir de nuevo su cargo en la dirección local de la DIAN. En la mañana del 18 de diciembre, hombres armados y que se movilizaban en una bicicleta, interceptaron el vehículo en el que iba el funcionario. Le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata.

El presidente Petro en su pronunciamiento también hizo referencia a “Papá Pitufo”, de quien “El Bendecido” sería uno de sus hombres más cercanos. Señaló que las autoridades deben investigar a detalle “lo del ‘Pitufo’, que es el mayor contrabandista de nuestra historia, con muchos vínculos con senadores que están en campaña hoy, y de allá, en la Policía, y dentro de los gobiernos, y dentro de la Fiscalía”.

Contenido relacionado: Detalles de las reuniones y coimas por las que “Papá Pitufo” irá a juicio por contrabando

¿Quién es alias “El bendecido”?

Ricardo Orozco Baeza, alias “El Bendecido”, el hombre señalado por el presidente Petro como el posible responsable del asesinado del funcionario Calao González, es un conocido contrabandista que ha operado durante años desde el puerto de Buenaventura. Según los organigramas de la Fiscalía, sería el segundo al mando en la poderosa red de contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, acusado por la justicia colombiana.

El 14 de marzo de 2024 “El Bendecido” fue capturado, poco antes de que estallara el escándalo por la red de corrupción de “Papá Pitufo”, que involucra a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) a los que les habrían pagado para que “miraran hacia otro lado”, mientras estas personas inundaban los puertos de Buenaventura y Cartagena con millones y millones en mercancía de contrabando.

Lea: Esto se sabe del accidente en Antioquia en el que murió un militar y dos resultaron heridos

Según la Fiscalía, “El Bendecido” sería el responsable de coordinar el ingreso de al menos el 80% del contrabando que entra a Colombia. Además, las autoridades lo señalan como una de las personas encargadas de “corromper” a funcionarios de la Polfa para unirse a la red ilegal de “Papá Pitufo”. Inicialmente, fue enviado a prisión en abril del 2024, luego de que un juez de la República determinara que era necesaria la vigilancia constante del Estado en su contra.

En su momento también fueron asegurados José Álzate, alias “El Pupilo”, y los policías Mario Andrés Sarmiento y Alexander Galeano. La hipótesis de la Fiscalía es que Orozco es el principal dinamizador del lavado de activos y contrabando en el puerto de Buenaventura. En septiembre de 2024, la Fiscalía imputó y acusó a “El Bendecido” por los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

Más contenido: Jueza de Barranquilla dejó en libertad condicional a alias “Gatico”, el hijo de Enilce López

El caso, igual que lo estuvo durante años el de “Papá Pitufo”, quedó rezagado. Los abogados de “El Bendecido” interpusieron un recurso para que el proceso se adelantara ante un juzgado de Cartagena y no de Bogotá. El caso quedó frenado mientras se resolvía esa solicitud y, como pasaron más de siete meses sin que iniciara el juicio oral, llegó la fecha del vencimiento de términos. En mayo de 2025, el contrabandista quedó en libertad.

Hasta ahora, el proceso en contra de “El Bendecido” por presuntamente hacer parte de la poderosa red de contrabando de “Papá Pitufo” sigue frenado. La Fiscalía tampoco ha dicho, como sí lo hizo el presidente Petro, que el hombre tenga alguna relación con el crimen del director de la DIAN en Tuluá. Será el ente investigador quien, con sus pesquisas, confirme o desmienta los señalamientos hechos por el mandatario.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.