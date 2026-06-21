Autoridades hacen balance de seguridad y reportan movilizaciones al cierre de las elecciones

Fueron 408.000 uniformados los que vigilaron la jornada electoral, monitoreada desde el Puesto de Mando Unificado. Foto: Cortesía Ministerio de Defensa

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Terminó la jornada electoral en Colombia, con Abelardo de la Espriella elegido como presidente de la República, según la información de los preconteos electorales. Al cierre de las elecciones, las autoridades del sector Defensa dieron reporte sobre el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se mantuvo activo para monitorear la seguridad y el orden público durante los comicios.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, lideró un pronunciamiento público en el que hizo un balance positivo de la jornada electoral. El alto funcionario aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía cumplieron con su misión de acompañar la jornada electoral y garantizar el ejercicio del derecho al voto: “Le cumplimos a Colombia y a la democracia”.

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“La felicitación no solamente va a esa masiva asistencia de más de 24 millones de colombianos, sino a nuestros 408.000 hombres y mujeres de la fuerza pública”, dijo el alto funcionario. Recordó que justo en el marco de estas elecciones, el 20 de junio, murió en un operativo militar en Cauca alias “Marlon”, uno de los hombres más buscados de las disidencias de las Farc.

A renglón seguido, retomó las palabras del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, para asegurar que estas fueron “las elecciones más seguras de los últimos 30 años en Colombia”. E insistió en el llamado a la ciudadanía para mantener la calma después de que se conocieron los resultados de las elecciones y “respetar la vida, la paz y la diferencia”.

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También el director de la Policía, el general William Rincón, intervino durante la declaración de cierre del PMU. Aseguró que “el balance es altamente positivo” y que solo fueron capturadas tres personas en distintas zonas del país, por delitos electorales. Otras 78 capturas, según el oficial, fueron por delitos o faltas distintas a asuntos relacionados con las elecciones.

Sobre las concentraciones y manifestaciones que se han reportado en distintos sitios, el general Rincón señaló que tienen reporte de al menos “48 eventos de concentración y caravanas” en distintas zonas del país. Las más importantes se desarrollan en Bogotá, Cali y Pasto. Según el oficial, no hay reporte hasta el momento de que se hayan presentado hechos violentos.

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Solo en Cali, dijo, tienen información de que algunos de los manifestantes estarían intentando atacar los sistemas de fotomultas de la ciudad y el sistema de transporte Mío. Para atender la situación, desde la Dirección General de la Policía ya dieron la orden de trasladar a unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden hasta los sitios de concentración.

En Corferias, donde está el punto de votación más grande de Bogotá y del país, unas 300 personas estaban intentando ingresar para apoyar la impugnación de mesas pedida por el candidato Iván Cepeda. La Policía llegó para controlar la situación y les pidieron a estas personas diligenciar los formularios necesarios para acreditarse y poder entrar al escrutinio de votos.

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Finalmente, el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares, aseguró que las unidades de las instituciones a su mando reportaron total normalidad en todo el país. Confirmó que en Norte de Santander hay dos concentraciones de personas tras conocerse los resultados y que en sitios claves como el Cauca mantendrán sus operaciones.

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