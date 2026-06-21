Fiscalía reporta tres capturas por presuntos delitos electorales en la segunda vuelta

Además de las capturas, la Fiscalía investiga amenazas contra jurados, el origen de COP $114 millones incautados y reportó el hallazgo de 16 desaparecidos. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía trabaja a toda marcha en esta jornada electoral con un despliegue en todo el país para monitorear el desarrollo de la segunda vuelta presidencial y atender las denucnias relacionadas con posibles irregularidades electorales. Para esa laboral, la entidad dispuso cercade 8.000 servidores, entre fiscales, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y otros funcionarios distribuidos en las 35 seccionales del país.

(Lea también: ¿Cuántos boletines son en la segunda vuelta presidencial de Colombia en 2026?)

Al presentar su primer balance, el ente investigador señaló que se han realizados tres capturas por conductas relacionadas con el proceso electoral. Los casos corresponden a un ciudadano que habría intentado hacerse pasar por un testigo electoral en Villavicencio (Meta), una persona que presuntamente intentó votar utilizando la identidad de otra en Inírida (Guainía) y un hombre señalado de destruir una urna electoral en Valledupar (Cesar).

De manera paralela, las autoridades capturaron a 31 personas que tenían órdenes judiciales vigentes por distintos delitos, entre ellos secuestro, homicidio, delitos sexuales, extorsión, violencia contra servidor público, abigeato y fuga de presos. Los procedimientos fueron adelantados en Bogotá y en los departamentos de Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.

(Le podría interesar: Al menos 19 departamentos reportan alertas de presión electoral en esta segunda vuelta)

La Fiscalía también confirmó que analiza la procedencia de COP $114 millones que fueron incautados por unidades del Ejército Nacional en el municipio de Cantagallo (Bolívar). El dinero era transportado por tres personas en una camioneta y el caso quedó en manos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que verificará el origen de los recursos y el destino que tendrían.

Por otra parte, grupos de policía judicial verifican información sobre presuntas intimidaciones contra jurados de votación en Ricaurte (Nariño). Según la denuncia recibida por las autoridades, integrantes de una estructura armada ilegal estarían detrás de las amenazas. La situación fue puesta en conocimiento de la Fuerza Pública y de la Registraduría para garantizar el desarrollo de la jornada electoral en ese municipio.

(En contexto:¿Cuándo se posesiona el nuevo presidente de Colombia en 2026?)

Finalmente, la entidad destacó que los mecanismos de identificación implementados durante las votaciones permitieron establecer el paradero de 16 personas que figuraban como desaparecidas. Los ciudadanos fueron ubicados cuando acudieron a ejercer su derecho al voto en departamentos como Quindío, Caldas, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena, así como en Bogotá.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.