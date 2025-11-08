180 policías llegarán a Boyacá tras intento del ELN para atacar base militar en Tu

La cúpula militar viajó hasta Tunja para liderar el consejo de seguridad junto con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Foto: Ejército

En horas de la noche terminó el consejo de seguridad convocado en Tunja, tras el hallazgo de una volqueta cargada con explosivos que habría sido utilizada para intentar atentar contra el Batallón Simón Bolívar. La Policía anunció el envío de 180 nuevos uniformados al departamento: 150 serán desplegados en diferentes municipios de Boyacá y 30 reforzarán la seguridad en Tunja.

El director de la Policía, el general William Rincón explicó que la dotación incluye siete oficiales —entre ellos un teniente coronel— y equipos de inteligencia y policía judicial, con el objetivo de apoyar las investigaciones y prevenir nuevos hechos de violencia. El uniformado explicó que la alerta ciudadana permitió iniciar la reacción inmediata de las autoridades y la posterior intervención de los técnicos antiexplosivos.

En el vehículo se encontraron 24 rampas de lanzamiento de artefactos, con más de 10 kilos de explosivo cada una, y un sistema de temporizador que activó detonaciones secuenciales. La evacuación previa del sector evitó una tragedia, pese a los daños materiales ocasionados al batallón Simón Bolívar durante la detonación controlada de los explosivos.

Rincón confirmó que la compra de la volqueta fue rastreada hasta Duitama (Boyacá) el 27 de octubre, uno de los primeros elementos detectados dentro de la investigación coordinada con la Fiscalía. Sin embargo, señaló que no divulgarán más detalles para no afectar el proceso judicial.

El comandante del Ejército Nacional, el general Luis Emilio Cardozo, condenó lo ocurrido y confirmó que el ELN estaría detrás del intento de ataque. Señaló que esta organización, con presencia en Arauca y Casanare, busca expandirse hacia Boyacá y afectar zonas tradicionalmente tranquilas.

El general Cardozo anunció que se reforzarán las operaciones ofensivas de la Fuerza de Despliegue Rápido y que varias unidades adelantarán acciones en profundidad en municipios críticos como Soatá, El Espino, Socha y Chita. Además, se instalará una unidad especializada de inteligencia para anticipar amenazas terroristas.

¿Qué pasó durante la detonación controlada por el Ejército?

Cerca de las 5:30 de la mañana, residentes del barrio Curubal alertaron a las autoridades sobre una volqueta abandonada en plena vía urbana de Tunja (Boyacá). El vehículo contaba con una plataforma de arena utilizada para el lanzamiento de tatucos o cilindros bomba, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Fuerza Pública.

Según datos preliminares, dentro del automotor fueron hallados 24 cilindros bomba que, presuntamente, iban a ser empleados para atentar contra el batallón General Simón Bolívar, ubicado a pocos metros del punto donde fue abandonado el vehículo.

Durante la detonación controlada del material explosivo, tres civiles resultaron heridos y se registraron afectaciones a la infraestructura del batallón. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó en su cuenta de X que los técnicos antiexplosivos confirmaron que “todos los 24 cilindros que estaban en la volqueta salieron expulsados. Se está inspeccionando cuántos de ellos explotaron o están activos”.

Adicionalmente, el jefe de la cartera de Defensa anunció una recompensa de hasta COP 100 millones por información que permita dar con los responsables, así como ordenó reuniones regionales extraordinarias de seguridad para actualizar inteligencia y prevenir nuevos ataques terroristas.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reportó que los tres heridos presentaron lesiones leves y recibieron atención médica en centros asistenciales de la ciudad. También señaló que un equipo de la entidad acompañó el seguimiento institucional desde los hospitales y el PMU.

